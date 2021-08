Stederdorf

Schlägerei in Stederdorf: Aus noch unbekannten Gründen hat es am Donnerstag um 14 Uhr auf dem Gelände der Elli-Oil-Tankstelle an der Peiner Straße zuerst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männer im Alter von 23 und 37 Jahren gegeben. Polizeisprecher Matthias Pintak sagt: „Im Verlaufe dieses Streits sollen die Männer auch aufeinander eingeschlagen und sich dabei leicht verletzt haben.“ Die Hintergründe dieser Auseinandersetzung würden jetzt von den Beamten ermittelt.

Von der Redaktion