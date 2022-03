Stederdorf

Der Verkauf des Prakla-Grundstücks am Moorbeerenweg in Stederdorf ist unter Dach und Fach. Dies bestätigte Christopher Wolf, Leiter der Konzernkommunikation der Bauer AG mit Hauptsitz im bayerischen Schrobenhausen. Käufer ist die Firma Collé Rental & Sales, die sich auf Vermietung, Verkauf und Service von Maschinen und Geräten spezialisiert hat. Hauptsitz des Unternehmens ist Sittard in den Niederlanden. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

„Die Gebäude sind gut in Schuss“

Collé Rental & Sales hofft nach Angaben von Regionalleiter Lars Hendricks, dass die Niederlassung Mitte April eröffnet werden kann. Dann sollen dort 20 Mitarbeiter beschäftigt werden. Bislang hat das Unternehmen 17 Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Die Entscheidung für Stederdorf fiel wegen der guten Lage. „Wir können mit dem neuen Standort unsere Nord-Ost-Lücke schließen“, erläutert Hendricks. Außerdem würden die Gebäude auf dem Gelände genau passen – „hohe Hallen mit viel Fläche“. Daher seien auch aktuell keine größeren Investitionen in den neuen Standort nötig, allenfalls kleinere Anpassungen. „Die Gebäude sind gut in Schuss.“

Das niederländische Unternehmen beschäftigt 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es besteht seit 127 Jahren und ist in der vierten Generation inhabergeführt. Vermietet und verkauft werden unter anderem Arbeitsbühnen, Teleskopstapler, Gabelstapler, Bagger, mobile Raumsysteme und vieles mehr. Der Bestand umfasst nach Unternehmensangaben 20.000 Maschinen. In der jüngeren Vergangenheit sei auch verstärkt in umweltfreundliche Hybrid- und elektrische Maschinen investiert worden. Collé Rental & Sales bedient weltweit Kunden in den Bereichen Bau, Industrie, Erdbewegung, Veranstaltungen sowie in anderen Sektoren.

Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) freut sich sehr, dass der Standort eine Nachnutzung erfährt und dabei außerdem 20 Arbeitsplätze geschaffen werden. Er stehe den Verantwortlichen sehr gerne für ein Kennenlernen vor Ort oder auch im Rathaus zur Verfügung, erklärte Saemann.

Prakla Bohrtechnik zum Jahresende 2020 geschlossen

Wie berichtet ist die zum Bauer-Konzern gehörende Prakla Bohrtechnik GmbH in Stederdorf zum Jahresende 2020 geschlossen worden. Es habe wirtschaftlich keinen Sinn gemacht, den Standort aufrecht zu erhalten, hieß es zur Begründung. Von der Schließung waren 34 Mitarbeiter betroffen. Das Geschäft mit den Bohranlagen ist nach Schrobenhausen in Bayern verlegt worden. Die Prakla Bohrtechnik GmbH besteht weiter und trägt nach Angaben der Konzernmutter Bauer AG Sorge, allen Verpflichtungen aus dem ehemaligen operativen Geschäft nachzukommen. Das Grundstück mit Gebäuden in Stederdorf war im Internet für etwa drei Millionen Euro zum Verkauf angeboten worden.