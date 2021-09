Stederdorf: Geparkter VW Golf massiv beschädigt

Stederdorf

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf dem Parkplatz des Sonderpreis-Baumarktes an der Wilhelm-Rausch-Straße in Stederdorf einen dunklen VW Golf massiv beschädigt. Nach Angaben vom Peiner Polizeisprecher Malte Jansen hatte der 75- jährige Besitzer des Golf sein Auto dort am Mittwoch zwischen 11.30 und 12 Uhr geparkt. Nachdem er seine Einkäufe erledigt hatte, stellte er fest, dass die Fahrerseite des Wagens schwer beschädigt worden war. „Ein anderes Fahrzeug muss beim Parken gegen den Wagen gefahren sein und hat beide Türen stark eingedellt und zerkratzt“, schildert Jansen. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens, sondern verließ den Unfallort.

Zeugen bitte melden

Wer Hinweise auf den Verursacher oder den Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Peine und (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von Jan Tiemann