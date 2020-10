Stederdorf

Ziel von Einbrechern war die Peiner Filiale der Fast-Food-Restaurantkette Burger King an der Heinrich-Hertz-Straße im Gewerbegebiet in Stederdorf. In der Nacht zu Montag drangen bislang noch unbekannte Diebe in die Räume ein, nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten.

Tresor mithilfe von Werkzeug geknackt

Sie machten sich an einem Tresor zu schaffen, der sich im Restaurant befand. Durch den Einsatz von Werkzeug gelang es ihnen, den Tresor zu öffnen. Sie entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Die Tat ereignete sich am frühen Montagmorgen im Zeitraum zwischen 1 und 8 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Kerstin Wosnitza