Stederdorf: Bewaffneter Überfall auf Getränkemarkt

Stederdorf

Unbekannte Täter haben am Samstag einen Getränkemarkt an der Peiner Straße in Stederdorf überfallen. Zwei maskierte Männer hätten das Geschäft gegen 13.30 Uhr betreten und den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht, sagte Polizeioberkommissar Florian Kiehne. Ob es eine echte Waffe war, könne er nicht sagen. Die Täter zwangen den Mitarbeiter, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht.

Täter flüchten Richtung Autobahn

Anschließend seien die Männer in einem silberfarbenen Auto in Richtung Autobahn 2 und dort vermutlich in Richtung Berlin geflüchtet. Die Polizei in Peine bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von Jan Tiemann