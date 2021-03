Stederdorf: Autofahrer hat 1,64 Promille

Stederdorf

Im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 2 in Stederdorf hat die Polizei einen 40-jährigen Autofahrer kontrolliert. Die Beamten stoppten den Mann am Samstagmorgen um 2.25 Uhr. Bei der Überprüfung hätten sie Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, berichtete eine Polizistin. Ein Test ergab eine Atemalkohol-Konzentration von 1,64 Promille.

Blutprobe und Ermittlungsverfahren

Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt. Außerdem kommt ein Ermittlungsverfahren auf ihn zu.

Von Jan Tiemann