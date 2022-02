Starke Sturmböen verursachen erneut schwere Schäden im Kreis Peine

Peine

Starke Sturmböen haben haben am Donnerstagabend kurz vor 18 Uhr nahezu zeitgleich zu Schäden in verschiedenen Teilen des Landkreises Peine geführt.

In Ersehof sind mehrere Bäume auf die B 214 und die „Poststraße“ gestürzt. Diverse Ortswehren waren im Einsatz, um die Bäume beiseite zu räumen. Die Bundesstraße 214 musste während der Räumarbeiten für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

In der Poststraße sind mehrere Bäume auf ein Haus gefallen

Auch in der Poststraße gab es einiges zu tun: „Es sind mehrere Bäume auf ein Haus gefallen, vier weitere Bäume drohten ebenfalls, auf Häuser zu stürzen“, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Neubrück, die sich mit Unterstützung aus Harvesse und Vechelde-Wahle auf den Bereich Poststraße konzentrierte. Dort musste zunächst ein größerer Busch entfernt werden, der die Straßenzufahrt blockierte. „Eine weitere Lageerkundung ergab, dass drei Bäume bereits auf ein Haus gefallen waren. Ein weiterer lag vor dem Haus und blockierte den Eingang, zwei weitere drohten ebenfalls auf das Gebäude zu stürzen“, so der Bericht auf Facebook. Bei einem weiteren Grundstück an der Poststraße habe ebenfalls die Gefahr bestanden, dass ein Baum auf ein Haus fallen könnte, ein weiterer Baum lag vor einer Hofeinfahrt.

Mehrere Bäume waren auf ein Haus gefallen. Quelle: Feuerwehr Neubrück

Die Bereiche seien sofort abgesperrt worden, zudem hat der Einsatzleiter eine Drehleiter angefordert. „Mit deren Hilfe wurden die Bäume, die noch zu stürzen drohten, nach und nach abgetragen“, heißt es. Zudem sei ein laut Polizei etwa fünf Meter langes Mauerstück abgesichert worden, dass von einem der Bäume auf die Straße gedrückt worden sei.

Die Feuerwehren waren drei Stunden im Einsatz

Nach über drei Stunden waren alle Gefahren beseitigt und die Einsatzkräfte konnten einrücken. „Wir bedanken uns bei den Anwohnern für die Verpflegung, dies ist keine Selbstverständlichkeit“, heißt es im Internet. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Neubrück, Harvesse, Wendeburg-Kernort, Vechelde-Wahle, Wense, Rüper und Didderse.

In Vechelde fuhr gegen 18.45 Uhr ein 18-jähriger Ilseder mit seinem Fiat auf der Landesstraße 475 in Richtung Vechelde. Am Ortsausgang von Köchingen geriet er in einen starken Hagelschauer, in dessen Folge ein Ast auf das Dach und die Windschutzscheibe des Wagens stürzte. Die Scheibe splitterte, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sein Fahrzeug unfallfrei zum Stehen bringen.

Nahezu zeitglich wurde in Edemissen ein mehrere Meter langer Bauzaun durch Windböen auf eine Straße geworfen. Polizisten mussten den Zaun wegräumen, um eine Gefahr für den Straßenverkehr zu vermeiden.

Landesforsten warnen vor dem Betreten der Wälder

Unterdessen warnen die Niedersächsischen Landesforsten weiterhin vor dem Betreten der Wälder. Nach dem Wüten der drei Sturmtiefs am vergangenen Wochenende haben zwar die Aufräumarbeiten begonnen, doch nach wie vor sei die Gefahr des Herabstürzens abgerissener Äste oder gar das Umstürzen ganzer Bäume aufgrund der vom Dauerregen aufgeweichten Böden sehr groß. Die Mitarbeitenden haben zunächst sichergestellt, dass der durch umgefallene Bäume behinderte Straßenverkehr wieder frei passieren kann. Anschließend wurde damit begonnen, die Waldwege nach und nach frei zu sägen und von Baumteilen zu befreien.

Von Michael Lieb