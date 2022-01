Stallpflicht wegen Geflügelpest-Gefahr: Auf Peines Halter kommt Mehraufwand zu 

Kreis Peine

Nicht schon wieder! Der Eickenroder Landwirt Jürgen Lenz ist genervt. Rund 10 Enten und 30 Hühner hält er hobbymäßig, die Tiere dürfen bei ihm auf dem gesamten Hof herumlaufen, Würmer picken, an der Mais-Silage knabbern, sich auf dem Strohballen ausruhen, Grünzeug futtern. „Es ist ein bisschen wie bei einem Bauernhof aus dem Bilderbuch“, sagt er. Doch damit ist nun erstmal wieder Schluss: Nachdem in Müden im Nachbarkreis Gifhorn die Geflügelpest ausgebrochen ist, müssen nun auch Halter aus dem gesamten Landkreis Peine ihre Tiere wieder zwingend im Stall oder geschützten Volieren halten.

5000 Euro Bußgeld drohen

„Die Ausbrüche in den unmittelbar an den Landkreis Peine angrenzenden Kreisen sind ein Alarmsignal, so dass hier akuter Handlungsbedarf zum Schutz von Vögeln und gehaltenem Geflügel besteht“, bestätigte der Sprecher der Kreisverwaltung, Fabian Laaß. Wer sich daran nicht hält, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 5000 Euro. Die Stallpflicht greift ab Samstag, 29. Januar. Sogar noch strengere Regeln gelten für die Nordkreis-Orte Eickenrode und Plockhorst.

Es ist quasi ein kreisweiter Lockdown für Hühner, Enten oder Gänse. Seine Entscheidung begründet der Kreis auch mit der Vielzahl an kleinen Standgewässern in den Bereichen Wipshausen, Wense, Harvesse oder dem Mittellandkanal. Hier gebe es nicht nur ein hohes Vorkommen an Wildvögeln, die Gewässer grenzen auch an die betroffenen Kommunen Gifhorn und Braunschweig. „Zudem begünstigen die Witterungsbedingungen ein Überleben der Viren in der Umwelt“, verdeutlicht Kreissprecher Laaß.

Reichlich Mehraufwand für Halter

Weil Plockhorst und Eickenrode zusätzlich in die Überwachungszone fallen, die mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den von der Geflügelpest betroffenen Bestand in Müden festgelegt wurde, hat der Landkreis Peine für ein kleines Gebiet in der Gemeinde Edemissen, in dem auch der Hof von Jürgen Lenz liegt, eine spezielle Allgemeinverfügung erlassen. In der festgelegten Überwachungszone dürfen bestimmte Tiere und Erzeugnisse weder in noch aus einem vogelhaltenden Bestand gebracht werden. Dazu gehören unter anderem Vögel, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier, Gülle und Mist sowie Futtermittel, die aus einem vogelhaltenden Betrieb stammen. Zudem sind Schutzkleidungen zu tragen, diverse Hygienevorschriften einzuhalten, der Bestand täglich selbst zu überprüfen und Auffälligkeiten mitzuteilen. Das bedeutet reichlich Mehraufwand für Jürgen Lenz.

Das Gebiet zeigt die Schutzzone (rote Linie) und das Überwachungsgebiet (blaue Linie) nach dem Geflügelpest-Fall in Müden im Landkreis Gifhorn. In das Überwachungsgebiet fallen auch die Peiner Ortschaften Plockhorst und Eickenrode – die Stallpflicht gilt aber sogar für den gesamten Landkreis Peine. Quelle: Region Hannover

Schon im vergangenen Frühjahr galt für Geflügelhalter im gesamten Landkreis Peine für rund zwei Monate Stallpflicht. Jürgen Lenz beobachtete, dass seine Hühner fortan weniger Eier legten. Zudem stieg der Aufwand, weil mehr von Hand gefüttert werden musste. Lenz würde seinen Tieren lieber alle Freiheiten gewähren. Da zuletzt jedoch mehrfach eine Stallpflicht angeordnet wurde, „mache ich mir inzwischen sogar Gedanken darüber, mich nach und nach von den Tieren zu verabschieden“, sagt er.

Tunnel-Gewächshäuser als zusätzliche Auslaufmöglichkeit

Nun wächst die Sorge bei vielen Geflügelhaltern im Landkreis, dass die Geflügelpest auch nach Peine kommt. „Das Risiko ist groß. Und wenn man das als landwirtschaftlicher Betrieb als Geschäftszweig betreibt, sind die Sorgen sicherlich noch größer“, sagt Landwirt Dirk Hansen aus Edemissen, der mit dem Familienbetrieb „Hof Hansen“ Eier aus Freiland-Haltung vertreibt. „Für uns bedeutet das jetzt vor allem erstmal einen erheblichen Mehraufwand.“ Damit ihre Hühner zumindest trotz Stallpflicht etwas Auslaufmöglichkeiten haben, werden sie vermutlich wieder geschlossene Tunnel-Gewächshäuser mit den Hühner-Mobilen verbinden, hierein kann sich dann kein Wildgeflügel verirren. „Wir müssen darin aber auch Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten“, verweist Hansen zum Beispiel auf Strohballen oder spezielle Picksteine.

Besondere Hygiene sei für die Geflügelhalter auch fernab der Geflügelpest selbstverständlich. „Stalleigenes Schuhwerk oder Überzieher gehören dazu, das wird längst praktiziert“, betont Hansen.

Vorsicht: Kranke Vögel nicht einfach abgeben Auf die Geflügelpest-Lage muss sich auch das Nabu-Artenschutzzentrum an der Peiner Kreisgrenze in Leiferde einstellen. Dort werden schließlich immer wieder kranke oder hilflose Vögel abgegeben, die hier aufgepäppelt werden sollen. Doch Leiterin Bärbel Rogoschik weist aufgrund des Geflügelpest-Ausbruchs in Müden (Kreis Gifhorn) darauf hin, dass Vögel aus der Schutzzone (Radius drei Kilometer) und der Überwachungszone (mindestens zehn Kilometer) auch nicht nach Leiferde transportiert werden dürfen. „Kranke oder hilflose Vögel müssen bei uns zuvor angekündigt werden, um Einzelfallentscheidungen bezüglich der Aufnahme treffen zu können, um den bestehenden Vogelbestand des Zentrums nicht zu gefährden. Wassergeflügel wird momentan gar nicht aufgenommen“, unterstreicht sie. Der Landkreis Peine verweist darauf, dass gefundene kranke oder tote Greif- oder Wasservögel dem zuständigen Veterinäramt mitgeteilt werden können, am besten per E-Mail mit genauer Beschreibung des Fundortes an lebensmittel.tiere@landkreis-peine.de.

Auch Hühnerhalterin Franziska Bente-Meenken vom Hof Bente aus Abbensen ist traurig, dass die Lage erneut eine Stallpflicht erfordert. „Unsere Hühner sind es gewohnt, auf der Wiese zu laufen. Das nimmt ihnen nun wieder Freiheit und Raum“, bedauert sie. Selbst zu dieser Jahreszeit würden Hühner gerne rausgehen. „Sie mögen auch Schnee“, sagt sie.

Nach dem Geflügelpest-Fall in Müden hatten zuvor auch schon der Landkreis Gifhorn und die Region Hannover Stallpflicht für bestimmte Gebiete angeordnet. Betroffen davon sind auch Halter an Peines unmittelbarer Kreisgrenze wie etwa in Eltze, Uetze, Meinersen oder Volkse.

Die komplette Allgemeinverfügung des Landkreises gibt es im Internet unter: https://www.landkreis-peine.de/Aktuelle-Allgemeinverfügungen-und-Verordnungen

Von Christian Meyer