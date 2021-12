Stadtradeln 2021: Peiner Kommunalpolitiker räumen zwei Preise ab

Peine

Das Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, einem Netzwerk europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern. Peine war in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei – und konnte direkt punkten: Die Stadt erhielt einen der Preise als bester Newcomer. Zu verdanken ist dies auch den teilnehmenden Kommunalpolitikern, die zusammen viele Kilometer erstrampelten.

Insgesamt nahmen 2172 Kommunen aus Deutschland und umliegenden Ländern am Stadtradeln 2021 teil – Peine war zum ersten Mal dabei. Neben den Auszeichnungen für die Kommune mit den meisten Radkilometern, gab es auch den Preis für das fahrradaktivste Kommunalparlament. In beiden Kategorien wurde zudem jeweils die beste Newcomer-Kommune ausgezeichnet.

Erster Platz bei den Newcomern

Der Newcomer-Preis in der Kategorie für das „fahrradaktivste Kommunalparlament 50 000 bis 99 999 Einwohner“ wurde an die Stadt Peine verliehen. Darüber freuten sich unter anderem Elke Kentner (Bündnis 90/Die Grünen), stellvertretende Bürgermeisterin, und Hans-Jürgen Tarrey, erster Stadtrat, die der Veranstaltung in Berlin online zugeschaltet waren. Insgesamt strampelten sich die Peiner Kommunalpolitiker auf den dritten Platz in der entsprechenden Kategorie – ohne „Newcomer-Zusatz“.

Fast 600 000 Kilometer legten alle 3531 Stadtradler aus dem Kreis Peine insgesamt innerhalb von drei Wochen zurück, 4065 Kilometer davon gingen auf das Konto der 21 teilnehmenden Kommunalpolitiker.

Von Katrin Hoffmann