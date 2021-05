Unterwegs in Peine - Stadtkirchen Peine bieten Stationenweg an Himmelfahrt an

Die Stadtkirchen laden zu einer Tour an Himmelfahrt ein. Die Strecke führt zu Kirchengebäuden in Peine. Ein Begleitheft dazu ist online erhältlich. Für Familien veranstaltet die Jugendpflege eine Radtour.