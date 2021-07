Peine

„Rauf aufs Rad“ heißt es gleich bei zwei Stadtführungen im August. Aber auch zu Fuß kann Peine erkundet werden. Immer am 1. Sonntag des Monats, diesmal also am 1. August, gibt es eine Stadtführung. Sie beginnt um 14.30 Uhr am Brunnen auf dem Historischen Marktplatz. Es geht durch den alten Stadtkern und die Teilnehmer erfahren, wie aus der kleinen mittelalterlichen Stadt eine blühende Kreisstadt wurde. Die Führung dauert gut zwei Stunden und kostet 5 Euro pro Person (Kinder bis 11 Jahren frei, Jugendliche von 12 bis 16 Jahre 2 Euro).

Mit dem Rad geht es am Sonntag, 8. August, „Rund ums Stahlwerk“. Es wird berichtet, warum sich Peine in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom beschaulichen Ackerbürgerstädtchen in eine florierende Industriestadt verwandelte, zudem werden Geschichten vom Arbeiten und Leben im Umkreis des Stahlwerks und von technischen Errungenschaften erzählt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Friedrich-Ebert-Platz, geradelt wird in maximal zwei Stunden 7 Kilometer. Kosten: 7,50 Euro. Die Mindestteilnehmerzahl ist sechs Personen.

Mit dem Rad zum Sundern

Die „Fahrradtour zum Sundern“ ist für Samstag, 14. August, geplant. Vom Treffpunkt am Historischen Marktplatz aus radelt die Gruppe an Wiesen und Moor entlang durch den Herzberg zum Sundern. Auf dem Weg dorthin wird über die Bedeutung der Moore für die Einwohner der Stadt, über die Entstehung des Herzberges, die Grenzstreitigkeiten und Kriege mit den nördlichen Nachbarn berichtet. Im ehemaligen Wegezollhaus „Zum Sundern“ ist Gelegenheit, sich zu stärken. Los geht es um 14.30 Uhr, für die Sechs-Kilometer-Tour sind maximal zwei Stunden einzuplanen. Auch hier kostet die Teilnahme 7,50 Euro und es müssen sechs Personen mitfahren.

Eine Anmeldung ist bei allen Stadtführungen erforderlich – gern telefonisch bei PeineMarketing unter (0 51 71) 54 55 56. Weitere Informationen zu den Stadtführungen gibt es unter www.peinemarketing.de.

Von Kerstin Wosnitza