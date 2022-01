Stadt Peine will Straßenbauer und Fachinformatiker künftig selbst ausbilden

Peine

Der Fachkräftemangel macht auch der Stadt Peine zu schaffen. Mit zwei neuen Ausbildungsgängen will sie dagegen steuern und Straßenbauer und Fachinformatiker ab sofort selbst ausbilden. Der Rat der Stadt Peine hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend bereits grünes Licht für das neue Job-Angebot gegeben. Im Personalhaushalt sollen dafür nach einstimmigem Beschluss 108 500 Euro bereitgestellt werden. Nachwuchs sucht die Stadt aktuell aber auch an anderer Stelle: Für die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin werden händeringend Bewerber gesucht.

Aktuell beschäftigt die Stadt acht Straßenbauer, die in absehbarer Zeit die Regelaltergrenze erreichen und in den Ruhestand gehen. Deshalb soll nun im zweijährigen Turnus selbst ausgebildet werden. Der praktische Teil der dreijährigen Ausbildung soll bei den Städtischen Betrieben stattfinden sowie überbetrieblich im Ausbildungszentrum der niedersächsischen Bauindustrie in Mellendorf und Rostrup. Den theoretischer Teil bekommen die Nachwuchskräfte an der Berufsbildenden Schule in Hannover vermittelt, erklärt Stadtsprecherin Petra Neumann. Zunächst soll eine Ausbildungsstelle vergeben werden.

Schlechte Bewerberlage im IT-Bereich

Im Bereich IT war die Stadt Peine mit der Bewerberlage sehr unzufrieden. Fachinformatiker/Fachinformatikerinnen für Systemintegration sollen nun im dreijährigen Turnus selbst ausgebildet werden, zunächst wird eine Stelle geschaffen. Der praktische Teil ist in der Abteilung EDV-Service vorgesehen und im Bereich der Schul-IT der Stadt, während die Theorie wöchentlich an der Otto-Bennemann-Schule, Berufsbildende Schule Wirtschaft und Verwaltung, in Braunschweig vermittelt wird.

Die neuen Stellen sollen am 5. Februar ausgeschrieben werden. Interessenten können sich bis zum 26. Februar bewerben, entweder klassisch per Post oder per E-Mail an bewerbung@stadt-peine.de, erklärt Neumann.

Drindend gesucht werden zudem Auszubildende zum Erzieher für die 15 städtischen Kitas. Bis zu acht Nachwuchskräfte könnten in diesem Jahr eingestellt werden. Die Ausbildung dauert drei Jahre und findet an zwei bis drei Tagen in der Woche an den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Peine in Vöhrum statt, der praktische Teil der Ausbildung erfolgt im Rahmen einer Anstellung als Sozialpädagogischer Assistent/Assistentin in einer Kita und zum Teil in einer Jugendfreizeiteinrichtung. Im vergangenen Jahr hat die Stadt die Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin erstmals berufsbegleitend angeboten.

In diesen Berufen bildet die Stadt bereits aus

Die Stadt Peine bildet außerdem Verwaltungsfachangestellte, Fachrichtung Kommunalverwaltung (derzeit 30), und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (2), Fachrichtung Bibliothek, aus. Darüber hinaus kann man sich für das Studium Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung/Verwaltungsbetriebswirtschaft (3) bewerben, das nächste Mal nach den Sommerferien für den Ausbildungsbeginn 2023. Zu Beginn der Ausbildung gibt es Einführungstage, bei denen sich die Azubis des gleichen Ausbildungsjahres und die Vorgesetzten kennenlernen können.

Gute Chancen auf eine Übernahme

Wer bei der Stadt eine Ausbildung macht, kann sich Hoffnung auf eine Weiterbeschäftigung machen. „Allen Auszubildenden wird bereits bei Beginn der Ausbildung ein Zeitarbeitsvertrag von einem Jahr zugesichert“, sagt Neumann. Nach Abschluss der Ausbildung bestehe die Möglichkeit, sich auf freie Stellen zu bewerben. In der Vergangenheit seien alle Auszubildenden in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen worden.

Diese Karrierechancen gibt es

Nach Abschluss einer Ausbildung bei der Stadt gibt es diverse Aufstiegsmöglichkeiten. Verwaltungsfachangestellte können sich auf den Angestelltenlehrgang II bewerben. Danach bietet sich unter anderem die Möglichkeit, Führungsverantwortung zu übernehmen. Darüber hinaus werden arbeitsplatzbezoge Fortbildungen angeboten.

Das macht ein „Job“ im öffentlichen Dienst interessant

Was macht eine Ausbildung bei der Stadt interessant? Die Bezahlung ist für alle Auszubildenden gleich und erfolgt nach dem Tarifvertrag im allgemeinen öffentlichen Dienst (TVAöD). Zu Beginn des Ausbildungsjahres 2022 sind das für die Azubis im ersten Ausbildungsjahr nach derzeitigem Stand 1068,26 Euro. Die Auszubildenden, die eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten machen, durchlaufen alle Ämter innerhalb derVerwaltung und lernen den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Peine kennen.

Es gibt attraktive Gleitzeitregelungen

„Für Auszubildende gilt wie für die anderen Beschäftigten eine attraktive Arbeitszeit-Gleitzeitregelung. Familienfreundliches Arbeiten nimmt bei der Stadt Peine einen wichtigen Stellenwert ein. Mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen sowie der Möglichkeit, Telearbeit zu leisten, kommt die Stadt ihren Beschäftigten entgegen“, erklärt Neumann. Attraktiv im allgemeinen sei eben auch die Bezahlung nach Tarifvertrag.

Von Michael Lieb