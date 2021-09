Stadt Peine sucht noch dringend Wahlhelfer

Peine

Erneut wendet sich die Stadt Peine mit einem dringenden Appell an die wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, sich als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die am 12. September stattfindende Kommunalwahl sowie die am 26. September stattfindende Bundestagswahl sowie die eventuellen Stichwahlen zu melden.

Aufgrund der aktuell festzustellenden Zunahme der Briefwahl sei neben der Besetzung der regulären 46 Urnenwahllokale in der Kernstadt und den Ortschaften auch eine Aufstockung der Briefwahlvorstände notwendig. „Der Bedarf an Wahlhelferinnen und Wahlhelfern ist hoch“, erläutert Erster Stadtrat und Gemeindewahlleiter Hans-Jürgen Tarrey. „Pro Wahltag werden in Peine über 400 Wahlhelfende im Einsatz sein. Bitte prüfen auch Sie für sich ein Engagement bei der Durchführung der Wahlen und melden Sie sich bitte!“

Noch nicht alle Positionen besetzt

Noch seien leider nicht alle notwendigen Positionen von Wahlvorstehern, stellvertretenden Wahlvorstehern, Schriftführern und deren Stellvertretungen sowie weiteren Beisitzern besetzt. Auch für eventuelle krankheitsbedingte Absagen müsse man einen Pool an Reserven bilden, die an den Wahltagen kurzfristig abgerufen werden können.

Rechtzeitig jeweils vor 18 Uhr würden sich alle Mitglieder des Wahlvorstandes treffen, um dann ab 18 Uhr mit der Auszählung der Stimmen zu beginnen. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den Briefwahlvorständen treffen sich ab 13 Uhr in den Räumen des Briefwahlbezirks und beginnen mit der Prüfung der Wahlbriefe. Ab 18 Uhr werde dort ebenfalls mit der Auszählung der Stimmen begonnen.

„Für den Einsatz im Wahlvorstand wird je nach Funktion ein gestaffeltes Erfrischungsgeld gezahlt, zum Beispiel für Beisitzerin oder Beisitzer in einem Wahllokal oder einem Briefwahlvorstand 50 Euro“, erklärt Tarrey. Es werde jedoch aufgrund des bereits laufenden Berufungsverfahrens nicht in jedem Fall möglich sein, Freiwillige an ihrem Wohnort einzusetzen. Sollte ein Einsatz außerhalb des eigenen Wahlbezirks erfolgen, würden jedoch im Nachgang auch entstandene Fahrtkosten auf kurzen Antrag hin erstattet. Die Meldung als Wahlhelfer könne über die Stadt-Homepage www.peine01.de erfolgen sowie per E-Mail an wahlen@stadt-peine.de. Weitere Infos gibt es unter Telefon (0 51 71) 4 92 26.

