Stadt Peine lässt Raupennester ab Montag absaugen, auch Meisen sollen helfen

Peine

Im Peiner Stadtgebiet wurden mehrere Nester des Eichenprozessionsspinners entdeckt, zuletzt im Bereich des Naherholungsgebiets Eixer See. Die Stadt Peine hat deshalb eine Fachfirma beauftrag, die am Montag mit dem Absaugen der Raupen mittels Spezialgerät beginnt, erklärt Stadt-Sprecherin Petra Neumann. Auch der Landkreis geht ähnlich vor.

Um die Raupennester zu gelangen, nutzt die Fachfirma einen Hubwagen. Diese Bekämpfungsmethode ist auch in anderen Kommunen wie Wolfsburg üblich. „Die betroffenen Areale sollten möglichst von Fußgängern und Fahrradfahrern gemieden werden“, so Neumann.

Tageseinsätze kosten bis zu 1500 Euro

Auch der Landkreis Peine beauftragt eine Spezialfirma mit der Absaugung von Nestern an den Kreisstraßen, sobald welche entdeckt werden. In den vergangenen Jahren seien dafür jeweils ein oder zwei Tageseinsätze notwendig gewesen, so Kreissprecher Fabian Laaß. Die Kosten beliefen sich auf 1000 bis 1500 Euro je Einsatz.

Zusätzlich setzt der Landkreis auf eine „natürliche“ Bekämpfungsmethode. So wurden im Bereich der K 69 (Wenser Allee) in den vergangenen Jahren Meisen-Nistkästen angebracht. Meisen gelten als natürliche Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners.

Auch Hubschrauber fliegen zur Bekämpfung

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners hat in Teilen Deutschlands bereits wesentlich größere Dimensionen angenommen. In Mecklenburg-Vorpommern ließen die Behörden Ende Mai Hubschrauber aufsteigen, um ein Insektizid über Eichenalleen an rund 90 Kilometern Straße zu versprühen. Die Bestände des Nachtfalters hatten sich erholt, nachdem es sechs Jahre zuvor bereits einen größeren Chemie-Einsatz gegeben hatte.

Zwischenzeitlich waren auch im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns die Nester mechanisch aus den Baumkronen entfernt worden. Doch das reichte nun nicht mehr aus. Die Behandlung der Bäume erfolgt dort nach Behördenangaben mit Foray ES, einem biologischen Insektizid auf Basis eines Bodenbakteriums (Bacillus thuringiensis, Bt).

Umweltschützer sehen Insektizid-Einsatz kritisch

Dieser Wirkstoff werde vom Umweltbundesamt für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners empfohlen und sei ungiftig für Menschen, hieß es. Auch Bienen und andere Insekten seien nicht von dem Wirkstoff betroffen. Umwelt- und Naturschützer sehen den Einsatz jedoch kritisch, da sie befürchten, dass das Insektizid auch andere Schmetterlingsarten gefährden könnte.

Von Michael Lieb