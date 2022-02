Das Land Niedersachsen fördert die Gesamtkosten in Höhe von 491 156 Euro für die Grunderneuerung und den Neubau von acht Bushaltestellen im Peiner Stadtgebiet mit 331 580 Euro. Wir sagen, um welche Haltepunkte es sich handelt. Am Bahnhof Peine soll für 400 000 Euro eine neue Bike and Ride-Anlage entstehen.