Nach dem spektakulären Feuerwehr-Einsatz samt Autokran werden die Versicherung und der Hersteller den Sperrmüllwagen begutachten, der am Donnerstag in Vöhrum brannte. A+B schließt einen technischen Defekt aus und appelliert an die Peiner, bitte genau darauf zu achten, was sie in den Sperrmüll stellen.