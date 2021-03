Kreis Peine

Die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine (HGP) engagiert sich als Förderer. Im Jahr 2020 gab es erstmals einen Rückgang. Der Grund war auch hier die Pandemie. Viele Vereine und Organisationen haben in dem Jahr keine Projekte oder Veranstaltungen durchgeführt. Zudem hat die Sparkasse für das Jahr unter anderem keine Ausschüttungen vorgenommen – was von der Bankenaufsicht so auch empfohlen wurde. Die Gesamtnutzenstiftung (Fördervolumen zuzüglich zum Beispiel Wirtschaftsförderung) liegt für 2020 bei rund 1,7 (Vorjahr: 3,6 Millionen Euro).

„Wir haben erkannt, dass das Thema Digitalisierung für Vereine noch wichtiger ist“

Vorstand Dirk Vorderstemann stellte fest, dass die Sparkasse nur vergleichsweise wenig Anfragen von Vereinen bekommen habe, die sich konkret auf die durch die Pandemie verursachte Situation bezogen. Viele Vereine hätten sich zunächst abwartend verhalten. Im Oktober 2020 hat die Sparkasse die Aktion DigiFit ins Leben gerufen. Ziel war es, Vereinen einen Anstoß zu geben, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Für 100 Vereine waren jeweils 500 Euro ausgelobt. Die Resonanz war überwältigend: Schon nach sehr kurzer Zeit war die geplante Summe aufgebraucht. „Wir haben erkannt, dass das Thema Digitalisierung für Vereine noch wichtiger ist, als wir ohnehin schon gedacht hatten. Daher haben wir den Betrag kurzfristig auf 100 000 Euro verdoppelt“, berichtete Vorderstemann. Somit kamen insgesamt 200 Vereine in der Region zum Zuge.

Nachhaltigkeit und Klimaneutralität 2035

Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein großes Thema. und ein Teil der schriftlich fixierten Geschäftsstrategie. Nachhaltigkeit werde nicht als etablierter Zustand, sondern als dynamischer Prozess gesehen. Es gehe um eine nachhaltige Produktpalette, faires Verhalten gegenüber Kunden, Beitrag für wirtschaftliche Entwicklung in der Region, Energiesparen und Klimaschutz in der eigenen Geschäftstätigkeit, seriöse und zuverlässige Unternehmensführung, faire und attraktive Leistungen für Mitarbeitende , erläuterte Vorderstemann. Deshalb sterb die Sparkasse als neues strategische Ziel die Klimaneutralität 2035.

Von Jan Tiemann