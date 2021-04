Landkreis Peine

Die Vorfreude ist groß. Jetzt ist der Startschuss gefallen: Die Spargelsaison im Landkreis Peine geht los, wenn auch wegen des Wetter zunächst noch verhalten. Doch die ersten Spargelstangen können schon bald verzehrt werden. Auf dem Hof Almeling in Schwicheldt beginnt der Spargelverkauf am Donnerstag. Der erste Spargel wurde am Mittwoch geerntet. Doch das nass-kalte Aprilwetter erschwert den Landwirten die Ernte. Dennoch freut sich Juliana Almeling auf das erste Gemüse des Jahres: „Wir haben den Spargel quasi unter dem Schnee entdeckt“, sagt sie mit einem Lächeln.

Landwirtin: Ernte ist kaum vorhersehbar

Verkauft wird der Spargel zunächst auf dem Hof und ab Freitag auch am Verkaufsstand in Edemissen. Aufgrund der kalten Witterung wird die Ernte in den ersten Tagen vermutlich eher langsam anlaufen. Um sicher zu gehen, dass frischer Spargel vom Feld vorrätig ist, sollten Gemüseliebhaber auf dem Almelings Hof vorab anrufen. Vorbestellungen sind derzeit noch nicht möglich. „Leider lässt sich die Ernte nicht genau vorhersehen“, sagt die Landwirtin, „wir hoffen natürlich auf gutes Wetter.“ Vor allem die Minustemperaturen machen dem Spargel zu schaffen: „Die Köpfe der Spargelstangen können Frostschäden bekommen“, so die Schwicheldterin.

Spargel in Peine: Hier wird das Gemüse verkauft Der Spargel vom Hof Almeling wird ab Donnerstag im Hofladen in Schwicheldt, St.-Florian-Straße 1 verkauft. Bei Bedarf klingeln. Am Freitag wird das Gemüse im Verkaufsstand in Edemissen, Peiner Straße, Ecke Hermann-Löns-Straße von 8.30 bis 13 Uhr angeboten. Weitere Verkaufsstände folgen in Vöhrum und Hohenhameln. Informationen zum Angebot gibt es auf der Homepage des Almelings Hof unter www.almelings-hof.eu. Der Spargel von Christian Hornig wird auf seinem Hof in Wendezelle, Braunschweiger Straße 37, verkauft. Bestimmte Öffnungszeiten gibt es nicht. Spargeliebhaber können einfach vorbei kommen.

Bei Einreise: Negativer PCR-Test notwendig

Auf 20 Hektar wird der Spargel der Almelings angebaut. Insgesamt 27 Helfer werden bei der Spargelernte und dem Verkauf unterstützen. Zehn Erntehelfer sind bereits im Einsatz. Die nächste Truppe wird am Freitag erwartet. „Die Einreise hat bisher reibungslos geklappt“ berichtet die Landwirtin. Voraussetzung war ein negativer PCR-Test und ein Arbeitsvertrag, der bei der Einreise an der Grenze vorgezeigt werden musste.

Auf dem Almeling Hof in Schwicheldt wird der Spargel sortiert. Quelle: Ralf Büchler

Landwirt aus Wendezelle: In etwa drei Wochen wird der Spargel verkauft

Zahlreiche Nachfragen zum Start der Spargelsaison hat Landwirt Christian Hornig aus Wendezelle: „Man merkt, dass sich die Leute auf das erste Gemüse des Jahres freuen.“ Hornig geht davon aus, dass in etwa drei Wochen der erste Spargel auf seinen Feldern geerntet wird. Das Wetter spiele einfach noch nicht mit. Sein Spargel sei nicht mit Folien abgedeckt und wachse in eher lehmhaltigen Böden, in dem sich das Gemüse langsamer entwickele. „Verkauft wird der Spargel zum Monatswechsel dann auf dem Hof. „Wegen Corona nur im Eingangsbereich und unter Einhaltung der Hygieneauflagen“, sagt Hornig. Wie man auf den Spargelverkauf aufmerksam wird? „Das spricht sich immer rum“, sagt Hornig mit einem Lächeln. Und außerdem stehe an der Straße ein Schild. Die Preise von der vergangenen Saison versucht er in diesem Jahr zu halten: Um die 8 Euro pro Kilo für die erste Sortierung soll der Spargel kosten.

Auf Sonnenstrahlen hofft auch Fred Eickhorst, Geschäftsführer und Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, in Sandhatten (Landkreis Oldenburg). „Doch im Moment gehen die Temperaturen weiter nach unten“, sagt Eickhorst. Dabei war zunächst davon auszugehen, dass die Spargelsaison um Ostern an Fahrt aufnimmt, „denn vor etwa drei Wochen hatten wir eine sehr warme Phase“, so der Geschäftsführer. „Aber“, so Eickhorst, „es wird noch ausreichend Spargel geben.“ Geerntet wurden im vergangenen Jahr in Niedersachsen rund 26 600 Tonnen Spargel, der auf etwa 4650 Hektar angebaut wurde.

Von Nina Schacht