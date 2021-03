Schwicheldt

Wann beginnt die Spargelsaison in Peine? Diese Frage bekommt Juliana Almeling dieser Tage häufig gestellt. Sie kümmert sich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie um den Spargel und ist sich so gut wie sicher: „Vor Ostern wird das nichts mehr.“ Ihre vorsichtige Prognose: Frühestens eine Woche nach den Feiertagen. Denn, in den vergangenen Tagen war es noch viel zu kalt.“

Viele Peiner rufen auf dem Hof Almeling an

„Die Peiner freuen sich sehr auf den Spargel“, berichtet Almeling – und sie sich über die vielen Anrufe. Denn so kann sie während Corona Kontakt zu ihren Kunden halten. Nur im Moment muss sie die Spargel-Liebhaber noch um Geduld bitten. „Das Wetter müsste sich schon noch extrem ändern, wenn die Spargelsaison noch zu Ostern starten soll“, sagt Almeling. Doch danach sieht es nicht aus, obwohl die Temperaturen die kommenden Tage nach oben klettern. „Wir bräuchten im Durchschnitt zehn Grad“, sagt die Landwirtin. Doch nachts sinken die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Dabei wäre vor allem eins wichtig: Sonnenstrahlen.

So wächst der Spargel in Schwicheldt

Der Spargel vom Almelings ist zweifach mit einer schützenden Folie abgedeckt und wächst unter Tunneln – das hilft dabei das Wachstum zu begünstigen. Und auch die weiteren Vorbereitungen zur Spargelsaison laufen auf Hochtouren. In den kommenden Tagen sollen Erntehelfer eintreffen, die in kleinen Arbeitsgruppen unter besonderen Hygienebedingungen auf den Feldern unterstützen. Die Organisation der Helfer funktioniere trotz Corona.

Im vergangenen Jahr startete die Spargelsaison übrigens schon am 27. März, aber „da hatten wir im Januar und Februar auch keinen Bodenfrost mehr“, weiß Almeling.

Von Nina Schacht