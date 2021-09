Die Suche nach einer Hebamme, Unterstützung bei der Kinder-Betreuung, Treffen in einem Elterncafé: Der Kreis Peine bietet für Familien verschiedene Angebote an. Sozialministerin Daniela Behrens informierte sich darüber, wie werdende Mütter oder Familien in belastenden Situationen unterstützt werden.