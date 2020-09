Soziale Arbeit: 18 neue Studenten an der IUBH in Peine

Peine

Die Spannung steigt, denn am 1. Oktober geht es los: Ein neuer Jahrgang mit etwa 18 Personen wird in Peine das Studium starten. Wegen Corona wird der Semesterbeginn aber nicht wie üblich auf dem Campus im Unternehmenspark II an der Woltorfer Straße stattfinden – sondern virtuell per Videokonferenz.

Die neuen Studenten wechseln dann in einen neuen Lebensabschnitt an die Internationale Hochschule Duales Studium, kurz IUBH. Campus-Leiter Mario Fromm sagt: „Die Pandemie sorgt dafür, dass dieses Jahr alles etwas komplizierter ist, aber wir freuen uns, dass bereits der dritte Studien-Jahrgang in der Fuhsestadt laufen wird.“

Generell könnten auch mehr Studierende aufgenommen werden, dann müsse man aber die zukünftigen Vorlesungen im großen Vorlesungsraum im Hauptgebäude umplanen. Betreut werden die Anfänger von einer Professorin und vier Dozenten. Vorerst geht Fromm aber davon aus, dass es kein Platzproblem geben wird, denn wegen Corona wird der Großteil der Vorlesungen bis zum Jahresende noch per Zoom-Internetübertragung laufen.

60 Prozent sind Frauen

„Das Tolle am Studienort Peine sind die familiäre Atmosphäre und der Zusammenhalt“, betont der Leiter. Viele der Studierenden, von denen etwa 60 Prozent Frauen seien, würden aus der Region kommen. Aus Hannover, Braunschweig und dem hiesigen Landkreis. Das schweißt besonders zusammen, ist er sich sicher. „Wir sind die Hochschule der kurzen Wege und bleiben es auch“, so Fromm. Er hofft, dass spätestens ab dem kommenden Jahr das Studium dann wieder normal ablaufen kann.

Am Ende des Studiums steht der Titel „Bachelor of Arts (B.A.) Soziale Arbeit“, der verknüpft ist mir der Berufsbezeichnung „staatlich anerkannter Sozialarbeiter“ oder „staatlich anerkannter Sozialpädagoge“. Sieben Semester dauert das duale Studium, das sich in einen Praxis- und einen Theorieteil splittet. Durchgesetzt hat sich das Zeitmodell der geteilten Woche mit drei Praxis- und zwei Theorietagen von Montag bis Freitag.

Der Experte weiter: „Uns ist vor allem die Einbindung des Praxisteils wichtig, wobei auch der Landkreis und die Stadt Peine – neben privaten Sozialträgern und Einrichtungen – den Studenten Jobs geben.“ Zum Start des neuen Semesters würden etwa 50 Personen in der Fuhsestadt studieren, die ersten Abschlüsse werde es 2022 geben.

Mario Fromm leitet den Peiner Campus. Quelle: Archiv

Und die IUBH habe auch schon über die Einrichtung von neuen Studiengängen in Peine nachgedacht. Doch das bisher angedachte Logistik-Studium sei leider nur auf wenig Interesse gestoßen, und wegen Corona verschiebe sich eh alles zeitlich nach hinten. „Doch wir führen weitere Gespräche, ich kann aber jetzt noch nicht sagen, welcher weitere Studiengang denkbar ist“, so Fromm. Klar sei: Der Studienort Peine habe Zukunft.

Von Thomas Kröger