So, wie es vielen nach der Umstellung auf Sommerzeit geht, geht es den Teilnehmern an der Ministerpräsidenten-Konferenz oft. Übermüdet Entscheidungen zu treffen, ist nicht gut. Doch die Zeitumstellung wird ja am 31. Oktober wieder rückgängig gemacht. Wenn es dann fünf vor zwölf ist, ist eigentlich noch eine gute Stunde Zeit.