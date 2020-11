Solidarität im Lockdown: Peinerinnen stellen Lichter vor Restaurants auf

Peine

Eine ganz besondere Aktion bringt gerade Solidarität mit den gebeutelten Gastronomen zum Ausdruck: Marion Kindling und ihre Freundin Silvia Malaschewski stellten am Montagabend vor zahlreichen Restaurants und Cafés in Peine Lichter auf. Mit im Boot war auch Kindlings Chef Nils Pliefke von Wichmann Hörgeräte und Brillen. Der Hintergrund: Im Novembers dürfen in gastronomischen Betrieben keine Gäste bewirtet werden. Grund ist der „Lockdown light“, der helfen soll, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

„Die Idee entwickelte sich, nachdem Silvia auf einen Online-Post zum Thema Lockdown reagiert hatte“, sagt Kindling. „So entschieden wir uns, Trost spendende Lichter aufzustellen.“ Kurzerhand organisierten die beiden Freundinnen das nötige Material dafür. Hilfe kam von Brillen-Wichmann-Inhaber Pliefke, der unter anderem den Slogan für die Aktion beisteuerte und online verbreitete: „Für Peine, mit Peine und ein Teil von Peine.“

Entwarfen die Aktion gemeinsam mit Silvia Malaschewski: Marion Kindling und Nils Pliefke von Brillen-Wichmann. Quelle: Dennis Nobbe

„Die Gastronomen hatten durch den ersten Lockdown schon viel zu leiden. Es bleibt zu hoffen, dass sie den zweiten überstehen werden, denn sie sind ein wichtiger Teil von Peine und den weiteren Ortschaften“, sagt Kindling. Vor mehr als 20 Betrieben in der Kernstadt stellte sie zusammen mit Malaschewski Lichter auf – die meisten davon batteriebetrieben. Vor der Weinkellerei Euling trafen die Frauen am Abend noch den Betreiber Oliver Pirrwitz an, der sehr erfreut über die Aktion war und echte Teelichter vor die Tür gestellt bekam.

„Ich freue mich riesig, dass es Menschen gibt, die so mitfühlend sind“

Begeistert von der Aktion ist auch Michaela Schade vom Café Mitte in der Fußgängerzone. „Es ist eine ganz tolle Sache, ich freue mich riesig, dass es Menschen gibt, die so mitfühlend sind“, sagt sie. Am Montagabend war sie zwar noch im Café, doch habe sie nicht mitbekommen, wie die Lichter vor die Tür gestellt wurden. Neben vielen kleinen gehört auch ein großes Licht mit einem Schildchen daran zu der Aktion: Diese größere Lampe ist einmalig und soll über den Monat hinweg von Gastronom zu Gastronom weitergereicht werden.

Lichter wie diese stellten die beiden Freundinnen vor Restaurants und Cafés auf. Quelle: Marion Kindling

Wie viele Gastro-Betriebe ist auch das Café Mitte vom November-Lockdown betroffen. Während etliche Restaurants einen Außer-Haus-Verkauf anbieten, ist das bei dem Café nicht der Fall: „Das Frühstück ist unser Hauptgeschäft, da wäre ein Verkauf außer Haus schwierig“, erklärt Schade. Die Gäste kämen schließlich auch wegen des gemütlichen Ambiente – und das kann man nicht mitnehmen. Somit bleibt das Café Mitte vorerst komplett geschlossen. Untätig seien die Mitarbeiter in der Zeit aber nicht, betont Schade: Neben Renovierungs- und Aufräumarbeiten steht unter anderem die Entwicklung eines neuen Hygienekonzepts auf dem Plan.

Dass es finanzielle Hilfen für die Gastronomie-Branche seitens der Bundesregierung geben soll, um die fehlenden November-Einnahmen zumindest teilweise auszugleichen, begrüßt Schade. „Natürlich ist das erst einmal hilfreich – aber alles kompensieren kann es nicht. Zum Beispiel sind für die Mitarbeiter Trinkgelder ein wichtiger Faktor, dieser fällt nun ganz weg.“

Überhaupt seien die finanziellen Hilfen nur bedingt hilfreich, meint Torsten Kowohl, Chef des Theaterrestaurants Peiner Festsäle und Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands: „Die Zahlungen kommen ja erst später – das mit der Soforthilfe kann man also nicht wörtlich nehmen.“ Allerdings sei bei den Gastronomen jetzt das Geld knapp, schließlich habe man ihren Betrieb schlagartig auf null gesetzt. „Die Reserven sind nach dem ersten Lockdown auch aufgebraucht“, so Kowohl.

Stundung der Steuern für Gastronomie-Betriebe wäre sinnvoll

Die Frage sei zudem, ob der jetzige Lockdown tatsächlich nur vier Wochen andauert oder ob er verlängert wird. Denn wenn das der Fall wäre, fiele das ohnehin schon beeinträchtigte Weihnachtsgeschäft komplett weg. Was die Gastwirte wirklich bräuchten, sei eine Stundung ihrer Steuern – diese würden nämlich zum Jahreswechsel fällig werden, erklärt Kowohl.

„Im Prinzip ist dieses Jahr gelaufen“, sagt er. Die Außer-Haus-Verkäufe der Gastronomen seien grundsätzlich eine gute Sache, letztendlich aber nur „ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn damit lassen sich vielleicht fünf bis zehn Prozent der üblichen Einnahmen generieren.“ Dennoch ruft er dazu auf: „Unterstützen Sie bitte die Gastronomen, die jetzt etwas anbieten.“ Und das ist schließlich auch eine Intention der Lichter-Aktion.

Von Dennis Nobbe