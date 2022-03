SoVD Peine: Corona bei Kindern kann als Schulunfall gemeldet werden

Kreis Peine

Haben sich Kinder in der Schule mit Corona infiziert, könne das der gesetzlichen Unfallversicherung als Schulunfall gemeldet werden, die dann jegliche Behandlungskosten übernimmt. Voraussetzung für eine Anerkennung sei allerdings ein Nachweis, dass sich das Kind tatsächlich in der Schule angesteckt hat. Darüber informiert der SoVD-Kreisverband Peine.

Während der Zeit in und auf dem Weg zur oder von der Schule seien schulpflichtige Kinder gesetzlich unfallversichert, weshalb eine Corona-Infektion im entsprechenden Fall als Schulunfall gelten könne. „Schulen sind nur bei schweren Krankheitsverläufen verpflichtet, die Unfallversicherung zu informieren. Deshalb sollten Eltern das selbst tun, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass sich das Kind im Unterricht oder bei schulischen Veranstaltungen infiziert hat“, sagt Rechtsanwalt Arndt Michelmann, Leiter des SoVD-Beratungszentrum in Peine. Außerdem sei es ratsam, im konkreten Verdachtsfall auch die Schule in Kenntnis zu setzen.

Ein PCR-Test muss zeitnah vorgelegt werden

Nach einer Meldung prüfe die Unfallversicherung im Einzelfall, ob sich ein Kind tatsächlich in der Schule und nicht etwa bei Freizeitaktivitäten oder im familiären Umfeld angesteckt haben kann. Als Nachweis für die Infektion müssten Eltern zudem einen zeitnahen PCR-Test ihres Kindes vorlegen. „Wird ein Schulunfall anerkannt, zahlt die Unfallversicherung alle Maßnahmen, die zur Heilung unternommen werden“, so Michelmann.

Für weitere Fragen zu dem Thema ist der Sozialverband in Peine unter Telefon (0 51 71) 7 40 37 oder per E-Mail an info.peine@sovd-nds.de zu erreichen.

