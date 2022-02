SoVD Peine: Bewohner von Pflegeheimen werden finanziell entlastet

Peine

Wer in einem Pflegeheim lebt, muss häufig hohe Kosten selbst tragen. Dazu gehört auch ein Eigenanteil an den Pflegekosten. Diesen bezuschusst die Pflegekasse seit dem 1. Januar 2022, um Pflegebedürftige finanziell zu entlasten. Der Leistungszuschlag richtet sich nach der Aufenthaltsdauer im Pflegeheim und wird stufenweise erhöht: Es werden bis zu 70 Prozent des Eigenanteils übernommen. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Peine erklärt Betroffenen alles Wichtige zu der neuen Regelung.

Um Pflegebedürftige vor einer Überforderung durch steigende Ausgaben zu schützen, trägt die Pflegekasse ab jetzt einen Teil des Eigenanteils der Pflegekosten. Voraussetzung ist, dass Betroffene in einer vollstationären Pflegeeinrichtung leben und mindestens Pflegegrad zwei vorliegt. „Wer zu Hause von einem ambulanten Pflegedienst betreut wird, hat keinen Anspruch auf den Leistungszuschlag. Das gilt auch für Pflegegrad 1“, erläutert Rechtsanwalt Arndt Michelmann, Leiter des Beratungszentrums in Peine dazu.

Arndt Michelmann Quelle: Archiv

Die Höhe der Zuschüsse richtet sich danach, wie lange die Bewohnerinnen und Bewohner bereits in einer Einrichtung gepflegt werden. Der Betrag wird stufenweise angepasst. In den ersten zwölf Monaten übernimmt die Pflegekasse fünf Prozent des Eigenanteils an den Pflegekosten. Der Maximalzuschuss beträgt 70 Prozent und wird ab einer Aufenthaltsdauer von 36 Monaten gezahlt. „Allerdings müssen Betroffene die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen weiterhin selbst tragen“, weiß Michelmann.

Eine Beantragung ist nicht nötig, da als Berechtigungsnachweis eine Auskunft zur Wohndauer ausreicht, die die Pflegekasse ausstellt. „Grundsätzlich schickt die Pflegekasse diese Information direkt an die Pflegeheime, wir raten aber trotzdem, den Nachweis selbst weiterzugeben, damit nichts schiefgeht“, so Michelmann.

Der SoVD zählt niedersachsenweit mehr als 270 000 Mitglieder, davon sind es im Kreisverband Peine über 6700. Die Mitglieder werden in allen sozialrechtlichen Fragen beraten, und der SoVD ist damit der stärkste Sozialverband des Landes. Im Beratungszentrum in Peine an der Senator-Voges-Straße stehen Sozialberaterinnen und Sozialberater rund um die Themen Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit und Hartz IV zur Seite. Die Qualität der Beratung ist laut SoVD vom TÜV Rheinland überprüft und zertifiziert.

Bei Fragen stehen die Beraterinnen und Berater des SoVD in Peine unter der E-Mail info.peine@sovd-nds.de sowie der Telefonnummer (0 51 71) 7 40 37 zur Verfügung. Der Verband berät auch zu weiteren Pflegethemen.

Von der Redaktion