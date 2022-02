An den Tankstellen - So wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf die Spritpreise im Landkreis Peine aus

Die Spritpreise sind hoch. Und laut Jürgen Ziegner, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes, werden sie „tendenziell“ weiter steigen – wegen des Einmarschs russischer Streitkräfte in die Ukraine. Doch das ist nicht der einzige Grund.