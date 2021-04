Peine

Der Einfluss des Hochs „Nicole“ ist zwar weiterhin spürbar, er lässt jedoch merklich nach. Die Sonne ist dem Peiner Land auch heute noch hold, zeigt sich jedoch nicht so sehr lange wie in den vergangenen Tagen. Vereinzelte Wolken, die von dem auffrischenden Wind über den blauen Himmel getrieben werden, können dem ansonsten schönen vorösterlichen Tag aber nichts anhaben. Die Temperaturen sind nicht mehr ganz so hoch, sie liegen jetzt zwischen 6 und 16 Grad, in der Nacht wird es kalt.

Wetterbericht für Peine am Karfreitag, 2. April 2021

Heute: In Peine scheint am Morgen die Sonne bei blauem Himmel und die Temperatur liegt bei 1°C. Im weiteren Tagesverlauf wird die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt und die Temperaturen erreichen 11°C. Zudem weht ein lebhafter Wind aus nordwestlicher Richtung. Am Abend sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Werten von 5 bis zu 8°C. Nachts bilden sich leichte Wolken bei Tiefstwerten von 2°C.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Ostersamstag: Am Morgen zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken bei Werten von 1°C. Des Weiteren gibt es vom Nachmittag bis abends strahlenden Sonnenschein und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad. Zudem weht ein lebhafter Wind aus nördlicher Richtung. In der Nacht stören nur einzelne Wolken den sonst klaren Himmel bei Tiefsttemperaturen von 1°C.

Ostersonntag: Vormittags und auch am Nachmittag ist es bedeckt bei Werten von 1 bis zu 9°C. Abends ist es teils wolkig und teils heiter und die Temperatur liegt bei 1°C. In der Nacht gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen bei Tiefstwerten von 3°C.

Ostermontag: In Peine regnet es vormittags und auch am Nachmittag bei Temperaturen von 5 bis 8°C. Auch mit stürmischen Böen ist zu rechnen. Am Abend gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Werten von 5°C. Nachts bleibt es unbeständig, so dass es immer mal wieder zu Regen kommen kann und die Luft kühlt sich auf 0°C ab.

