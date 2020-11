Peine

Neu gestalten will man zukünftig die Peiner Innenstadt – die Fußgängerzone, den historischen Marktplatz und den Echternplatz. Dafür hat das Ingenieurbüro BPR Künne & Partner aus Hannover ein Konzept erstellt. BPR steht als Kürzel für Beraten, Planen, Realisieren. Über die Vorschläge berät der städtische Ausschuss für Planung und öffentliche Sicherheit am Mittwoch, 11. November, im großen Saal des Forums. Beginn der Sitzung ist um 17 Uhr. Der Rat muss später entscheiden.

In der Ausarbeitung von BPR heißt es: „Die Peiner Fußgängerzone wird dabei als Bindeglied zwischen dem neuen Einkaufszentrum Lindenquartier und dem Marktplatz gestärkt. Unter Berücksichtigung der bereits umgestalteten Schützenstraße/Glockenstraße werden Materialvorschläge gemacht, welche eine Verzahnung mit dem angrenzenden Stadtraum ermöglichen.“ Dafür werden zwei Varianten genannt. Drei Vorschläge gibt es für den historischen Marktplatz, der später auch als möglicher Wochenmarkt dienen könnte. Wichtig ist dabei laut BPR vor allem die Barrierefreiheit. Und wie bereits berichtet soll auf dem Echternplatz eine kleine Markthalle mit Gastronomie gebaut werden.

Fußgängerzone

In der ersten Variante soll das klassische dreigliedrige Profil der Fußgängerzone zwischen Marktplatz und Luisenstraße gestärkt werden. Es gibt eine zentrale mittige Fußgängerachse mit beidseitigen Zonen vor den Geschäften und Gossen, die der Entwässerung dienen. Die Zonen bieten Platz für Auslagen vor den Geschäften, Gastronomie und zum Bummeln vor den Schaufenstern. Im mittleren Bereich entsteht nach Angaben der Ingenieure ein freier Raum. Wie in der Schützenstraße sind dafür beigefarbene Betonplatten vorgesehen. Sämtliche Einbauten wie Sitzbänke, Straßenleuchten, Fahrradbügel, Mülleimer und Bäume werden dabei durch ein graues Natursteinpflaster abgehoben. Die bestehenden grauen Natursteine vor der St.-Jakobi-Kirche sollen erhalten bleiben. In der zweiten Variante ist von „Steinernen Teppichen“ die Rede. Dabei werden im Bereich von Einmündungen die beigefarbenen Betonplatten von andersfarbigen Pflastersteinen unterbrochen, sodass die Querstraßen deutlich werden.

Historischer Marktplatz

Beim ersten Vorschlag für den historischen Marktplatz wird ein rotes Klinkerpflaster empfohlen, das durch einen breiten Streifen aus grauem Betonstein eingerahmt wird. In diesem Streifen sind alle festen Einbauten wie Bänke und Straßenleuchten angesiedelt. Die Experten weiter: „Der den Platz bestimmende Marktbrunnen gibt der weitläufigen Klinkerfläche einen zentralen Ort.“ Ansonsten soll die rote Klinkerfläche frei bleiben, damit dort Wochenmarkt-Stände aufgebaut werden können.

Für die Versorgung mit Strom und Wasser hat man sogenannte Senk-Elektranten vorgesehen, die mit Anschlüssen versehen und im Boden versenkbar sind. In der zweiten Variante erhält die Mitte des Marktplatzes ein beigefarbenes Naturpflaster ohne Einbauten, sodass auf dieser Fläche der Wochenmarkt möglich wäre. Daneben sollen mehr Bäume gepflanzt werden, um für mehr Grün am Rand zu sorgen. Beim dritten Entwurf, der von der Stadt Peine kommt, plant man ein farbliches Pflaster, das sternförmig auf den Brunnen zuläuft. Die bestehende graue Pflasterung würde bleiben.

Echternplatz

Beim Echternplatz hat sich die Stadt Peine schon für den Bau einer kleinen Stadthalle ausgesprochen. Verschiedene gastronomische Angebote sollen den Platz beleben, die Parkplätze im Inneren verschwinden. So soll der Platz zu einem Treffpunkt werden.

Von Thomas Kröger