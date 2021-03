Peine

Eine schwierige Aufgabe hat sich das Palliativnetz Peine zum Ziel gesetzt: Es begleitet schwerkranke und sterbende Menschen, um ihnen durch beste Versorgung ein möglichst schmerzfreies Leben und Sterben in Würde zu ermöglichen. Noch schwieriger wird dieses Projekt in der aktuellen Corona-Zeit.

„Das Palliative ist vom lateinischen Wort pallium abgeleitet, was so viel bedeutet wie „mit dem Mantel umhüllen“, erläutert der Geschäftsführer der Palliativ-Gesellschaft, Dr. Detlef Buhmann. Dieses „ Ummanteln“ könne keiner allein leisten. Daher würden Arztpraxen, Pflegedienste, Psychologen, Physio- und Ergotherapeuten, Klinikum, Seelsorger und andere Beteiligte Hand in Hand arbeiten. Die Daseinsfürsorge beschränke sich daher nicht nur auf die pflegerische und medizinische Versorgung, sondern erfolge ganzheitlich.

Eine Mitarbeiterin hält die Hand eines todkranken Menschen, der im Bett liegt. Quelle: dpa

Die aktuelle Corona-Pandemie führt laut Martina Hohmann vom Palliativnetz zu zusätzlichen Verunsicherungen und Ängsten bei den Patienten. „Diese betreffen oft das eigene Schicksal und die mögliche Erkrankung und Behandlung, aber auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens bis hin zu möglichen Behandlungs-Einschränkungen bei einem übergroßen Patienten-Aufkommen in unserer Region“, so Hohmann.

„Es ist schrecklich an Covid-19 zu sterben“

Aktuell habe man zwei Coronafälle in der Betreuung, wobei das Virus noch zur eigentlichen schweren Krankheit hinzukomme. „Es ist schrecklich an Covid-19 zu sterben, denn die Luftnot quält die Menschen zusätzlich zu ihrem eigentlichen Leiden“, weiß Hohmann. Im vergangenen Jahr habe das Palliativnetz 297 Patienten betreut und viele bis zum Tod begleitet. Das Alter der Menschen lag zwischen 21 und 102 Jahren. Zur Versorgung gehöre eine Rundum-Betreuung in den stationären Pflegeheimen oder auch zu Hause und zwar von speziell geschulten Palliativmedizinern und palliativen Pflegediensten. Die Koordinatorinnen des Palliativnetzes sorgen zudem dafür, dass die Familien sowie beteiligte Kinder in dieser Extremsituation psychosozial betreut werden können.

Kontakt zum Palliativnetz KKoordiniert wird die palliative Versorgung der Schwerkranken durch das Palliativnetz Peine, deren Gesellschaft aus fünf kooperierenden Pflegediensten und neun Palliativmedizinern besteht. Zum Versorgungsangebot gehören unter anderem eine 24-Stunden-Rufbereitschaft, das Bereitstellen von Schmerzpumpen sowie aufwendige Wundversorgungen. Die Versorgung zielt darauf ab, Schmerzen, Luftnot, Übelkeit und andere Begleiterscheinungen zu lindern. So will man schwerkranken Menschen ermöglichen, bis zum Lebensende in der vertrauten Umgebung selbstbestimmt zu leben und gut betreut zu werden. Für Fragen steht das Koordinationsbüro des Palliativnetzes Peine an der Virchowstraße 8h zu folgenden Bürozeiten zur Verfügung: werktags von 8 bis 14 Uhr, per Telefon unter (0 51 71) 59 01 89, per Mail info@palliativnetz-peine.de und per www.palliativnetz-peine.de im Internet.

Die vorrangige Aufgabe der Ärzte sei es, die Schmerzen zu lindern und alternative, weniger belastende Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dr. Detlef Buhmann erklärt: „Dabei machen wir keine Vorgaben, der Patient soll selbstbestimmt entscheiden, was er möchte und was nicht.“ Das Hilfsangebot reiche zum Beispiel von der Lungen-Drainage über die künstliche Ernährung und das richtige Einstellen der Schmerzpumpe bis zur Ergotherapie.. Durch die Vernetzung der Strukturen und Anbieter werde so eine flächendeckende palliative Betreuung im Landkreis Peine sichergestellt.

Das Ethiknetz Die Corona-Pandemie führt zu Verunsicherungen und Ängsten. Diese betreffen oft die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens bis hin zur möglichen Erschöpfung der Behandlungskapazitäten bei einem übergroßen Patientenaufkommen in einer Region. Neben medizinischen und logistischen Problemen stellen sich dabei auch ethische Fragen in Bezug auf die Angemessenheit einer Behandlung und möglicherweise zur Verteilung der Behandlungsmöglichkeiten. In dieser schwierigen Situation kann das Ethiknetz Peine unterstützend tätig werden. Es ist ein Projekt des Palliativnetzes Peine. Die Mitglieder sind nach dem Lehrplan der Akademie für Ethik in der Medizin ausgebildete Moderatoren. Neben der Ethikberatung mit dem Angebot von moderierten ethischen Fallbesprechungen im häuslichen und stationären Bereich – Seniorenheime und Klinikum Peine – entwickeln die Akteure ethische Verfahrensempfehlungen. Das Ethiknetz ist unter der Telefonnummer (0 51 71) 59 01 89 zu erreichen.

Um die palliative Versorgung in Anspruch zu nehmen, muss der behandelnde Hausarzt den Patienten beim Palliativnetz anmelden.. Martina Hohmann: „Wenn wir die Information bekommen, dann wird ein Aufnahmetermin vereinbart. Die Koordinatorin fährt zum Patienten nach Hause oder ins Pflegeheim, um mit ihm und den Angehörigen die Aufnahme durchzuführen.. Der Palliativmediziner verordnet die benötigte Bedarfsmedikation, gegebenenfalls auch Morphine oder andere Betäubungsmittel .“ Das Ziel laute: Der Mensch solle am Ende seines Lebens möglichst nicht unter Schmerzen leiden.

Was sich Dr. Buhmann und Hohmann für die Zukunft wünschen, ist eine Palliativstation im Krankenhaus an der Virchowstraße, denn die gebe es leider nicht mehr. „Das wäre ein wichtiger Schritt, und wir sprechen darüber mit dem Krankenhaus-Geschäftsführer Wolfgang Jitschin“, so Dr. Buhmann. Und mittelfristiges Ziel sei die Errichtung eines Hospizes für Schwerkranke, das vermutlich mehrere Millionen Euro kosten würde. Hier suche man noch nach einer tragfähigen Finanzierung.

Von Thomas Kröger