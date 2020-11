Peine

Angst und Einsamkeit setzten älteren Menschen in der Corona-Krise zu. Aber auch in anderer Hinsicht sehen sich Ältere wie Patrizia Bührig aus Telgte allein gelassen. „Die Älteren sind geschockt, dass so etwas wie die Corona-Krise überhaupt möglich ist, dass man keinen Kontakt haben darf“, schildert Jürgen Rump. Der Seniorenbeauftragte des Landkreises Peine leitet in seinem Heimatort Oberg selbst einen Seniorenkreis. „Früher haben wir uns alle zwei Wochen getroffen, um gemeinsam Kaffee zu trinken oder spazieren zu gehen.“ Wegen der Corona-Krise sind diese Treffen ganz weg gefallen.

Ältere kapseln sich ab

„Viele Menschen sind sehr einsam, hinzu kommt die Angst. Dann kapseln sie sich ab“, schildert Rump, der noch im September ein Kaffeetrinken seines Seniorenkreises organisiert hatte. Weil der örtliche Gemeindesaal gesperrt ist, wurde es kurzerhand in eine Gaststätte verlegt.

Der Zuspruch sei groß gewesen. „Abstand halten und Maske tragen, das hat die Leute nicht gestört. Alle waren hellauf begeistert“, freut sich Rump. Allerdings könne das abschließend gegebene Versprechen weiterer Kaffeerunden und einer Weihnachtsfeier nicht eingehalten werden, bedauert er. „Die Corona-Lage lässt es nicht zu.“ Per Telefon versucht der Seniorenbeauftragte nun Kontakt zu halten. „Viele möchten Gespräche führen und freuen sich wirklich sehr über Anrufe“, so Rump.

Kein Gesundheitssport im Studio möglich

Patrizia Bührig aus Telgte fühlt sich in anderer Hinsicht allein gelassen. Die 71-Jährige trainiert seit 22 Jahren im Fitnessstudio Physio Fit in Peine und macht dort drei Mal pro Woche medizinische Krankengymnastik an Geräten. Ihr rechtes Schultergelenk bereitet Probleme. Doch durch den Teil-Lockdown muss das Training nun wieder ausfallen.

„Die Monate im Frühjahr waren schon schlimm“, blickt Bührig auf der ersten Lockdown zurück. „Und nun schon wieder. Ich mache einige Übungen zu Hause, aber das reicht nicht“, sagt die 71-Jährige, die zusätzlich viel spazieren geht. Ohne das Training würden ihre Schulterschmerzen schlimmer, sitzen sei dann nicht mehr möglich, nur liegen und laufen. „Ich trainiere an den Geräten, damit ich nicht so viele Schmerzmittel nehmen muss“, sagt sie. Ohne die Übungen, so fürchtet sie, könnte sie am Ende im Rollstuhl sitzen.

Zwei Mal im Jahr erhält Bührig vom Trainer und Physiotherapeuten einen neuen Trainingsplan. „Und damit komme ich gut zurecht“, sagt die 71-Jährige. „Der Arzt schreibt höchstens ein oder zwei Mal im Jahr manuelle Krankengymnastik auf, ansonsten muss man es selbst bezahlen.“ Zwar muss sie auch den Beitrag für das Fitnessstudio selbst bezahlen, „aber es ist immer noch günstiger als die manuelle Krankengymnastik“, sagt sie. Ihr Wunsch lautet daher: „Dass zumindest die Studios öffnen dürfen, die alle Auflagen erfüllt haben.“

Von Mirja Polreich