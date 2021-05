Silberkamp: Peiner Gymnasiasten gewinnen Landesentscheid mit Schülerfirma

Peine

Glückwunsch! Niedersachsens beste Schülerfirma heißt „Townaround“ und kommt vom Silberkamp-Gymnasium. Die Gymnasiasten gewannen mit ihrem virtuellen Rundgang durch die Peiner City den Landesentscheid. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb „Junior“ vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. 14 Schüler sind an dem Projekt „Townaround“ beteiligt. Auf ihrer Homepage haben sie 360 Grad-Aufnahmen der Peiner Fußgängerzone und der Geschäfte veröffentlicht. Das Konzept überzeugte die Jury. Am 15. Juni geht es zum Bundesentscheid.

Das sagt der Vorsitzende

„Wir freuen uns sehr! Großes Dankeschön an unsere Schulpaten und unsere Wirtschaftspaten, die uns alle ganz toll unterstützt haben! Beim Bundeswettbewerb wollen wir zeigen, dass wir mit unserer Idee besonders gut punkten können“, sagt Niklas Krupka (16), Silberkamp-Schüler und Vorstandsvorsitzender von Townaround während der Preisverleihung. Gemeinsam mit 13 weiteren Schülern trat er in seiner Gruppe beim Landesentscheid an. Ihr Projekt soll den Peiner Einzelhandel stärken und die Innenstadt trotz Corona beleben. Mit der Frage, was man gegen die menschenleeren Straßen in Peine tun kann, beschäftigen sich die Schüler schon seit Längerem. „Der Trend des wachsenden Onlinehandels hatte sich schon vor der Corona-Pandemie abgezeichnet“, berichte der Schüler vorab.

Bewertet wurden Geschäftsidee und -bericht, Jury-Interview und eine Videopräsentation. Ausgezeichnet wird das Unternehmen mit dem stimmigsten Gesamtkonzept. Dazu zählt auch der Entwicklungsprozess der Jugendlichen, ihr Umgang mit Herausforderungen im Team und die Fähigkeit, potenzielle Kunden und Investoren zu begeistern, so eine Sprecherin des Instituts der deutschen Wirtschaft.

Die Idee der Gymnasiasten: Den Peiner Einzelhandel stärken

Der Virtuelle Rundgang erlaubt Einblicke in die Peiner Geschäfte. Internetnutzer können von zu Hause sehen, welche Produkte in den Regalen liegen. Und auch für Besucher und Touristen soll der Rundgang einen Anreiz bieten: So können sich Reisende bereits vor einer Buchung im Stederdorfer Hotel Schönau umschauen.

Aufnahme für die Homepage: Die Schüler zeigen die Peiner Innenstadt. Quelle: Townaround

In Niedersachsen hatten sich von 19 Junior expert Schülerfirmen nach einem Vorentscheid vier Unternehmen für den Wettbewerb qualifiziert. In der Jury sitzen Francoise Frost (arconic), Anna Knetsch (Kosmogrün), Barbara Schneider (Stiftung NiedersachsenMetall), Guido Langemann (IHK Hannover) und Henning Kühne (Deloitte).

