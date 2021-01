Laut Landesgesundheitsamt ist der Wert am Donnerstag von 148,4 auf 179,5 gestiegen. Damit liegt der Kreis Peine deutlich über dem landesweiten Durchschnitt.

Sieben-Tagesinzidenz steigt im Kreis Peine stark an

