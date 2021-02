Kreis Peine

Mit einem Wert von 118 ist die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Peine genau so hoch wie am Vortag. Dies geht aus dem aktuellen am Dienstag veröffentlichten Lagebericht des Landes Niedersachsen hervor. Damit ist der Wert in Peine immer noch fast doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt: Dieser liegt derzeit bei 66,5, etwas niedriger als am Montag (67,1).

339 neue Corona-Fälle

Hinzugekommen sind zu Dienstag in ganz Niedersachsen 339 neue Corona-Fälle, damit liegt die Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemie-Beginn bei 159 820. Als in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben gelten 4173 Menschen (+65). Insgesamt gelten 143 232 Personen als genesen (+268).

Von Dennis Nobbe