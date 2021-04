Kreis Peine

Hat am Dienstag der Inzidenzwert im Landkreis Peine noch bei 171,4 gelegen, so fiel er am Mittwoch nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 129,8. Doch Kreissprecher Fabian Laaß weist darauf hin: Hier habe es einen Übertragungsfehler gegeben, der tatsächliche, aber noch nicht offiziell vom RKI bestätigte Wert liege bei ungefähr 147.

Auch landesweit ist die Inzidenz gesunken: Dienstag betrug sie noch 120,0, am Mittwoch 110,6. Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 8839 neue Corona-Fälle gemeldet, am Vortag lag der Wert noch bei 9590. Von Dienstag auf Mittwoch kamen in Niedersachsen 1118 neue Fälle hinzu.

Von Dennis Nobbe