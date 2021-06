Hildesheim/Uetze/Peine

Wegen versuchten Mordes in Tatheinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde am Dienstag ein 42-jähriger Wolfsburger zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Darüber hinaus wurde seine Unterbringung in einer Erziehungsanstalt angeordnet. Er hatte am frühen Morgen des 13. Dezember 2020 in Uetze seiner Schwägerin (46) ins Gesicht geschossen. Nach der Tat wurde der Mann, der in Wolfsburg lebt, nach einer siebenstündigen Fahndung bei Peine festgenommen.

Die Schwurgerichtskammer im Landgericht Hildesheim stellte fest, dass die Trennung das Tatmotiv war. Der Angeklagte war von seiner Frau verlassen worden. Sie hatte die fünfjährige Tochter mitgenommen und ihm das Umgangsrecht mit dem Kind verboten. Dadurch habe er sich nach Ansicht des Gerichts in seiner Ehre verletzt gefühlt und deshalb seine Ex-Frau töten wollen. Also sei der Angeklagte, ein VW-Arbeiter aus Wolfsburg, unter Alkohol- und Kokaineinfluss zu ihr nach Uetze gefahren und dort in ihre Wohnung eingebrochen. Seine Ex-Frau (36) habe sich im Schlafzimmer verbarrikadiert und ihre Schwägerin zu Hilfe gerufen.

Opfer nach Kopfschuss traumatisiert

Diese traf wenig später am Ort des Geschehens ein uns versuchte, den Mann zu beruhigen, der weiterhin androhte, seine Ex-Frau zu erschießen. Wenig später schoss der Angeklagte seiner Schwägerin aus kurzer Entfernung in den Kopf. „Sie war das präsente Alternativ-Opfer“, stellte der Vorsitzende Richter, Rainer de Lippe, fest. Der Täter habe sie verantwortlich für sein Ehe-Desaster gemacht, weil sie ihrer Schwester in Uetze eine Wohnung verschafft hatte. Das Opfer hatte Glück: Der Schuss verletzte lediglich ihre Wange. Körperlich blieb bis auf ein Taubheitsgefühl im Gesicht nichts zurück. Aber die Frau ist schwer traumatisiert. Im Gericht sagte sie: „Der Angeklagte hat mein Leben zerstört.“ Wegen seines Alkohol- und Kokainkonsums zum Tatzeitpunkt war eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit des Täters nicht auszuschließen.

Gericht spricht Angeklagten in einem Punkt frei

Das Urteil weist eine Besonderheit auf: Im Falle der versuchten Tötung seiner Ex-Frau sprach das Gericht den Angeklagten frei. Er sei mit dem Vorhaben nach Uetze gefahren, um sie zu töten. „Aber es fehlte das unmittelbare Ansetzen zur Tat“, erklärte Richter de Lippe. Soll heißen: Nach dem Schuss auf die Schwägerin machte der Verurteilte nicht weiter. Vielleicht war das aber auch nur dem Zufall geschuldet, denn die Waffe aus dem Jahr 1919 hatte eine Ladehemmung, vermutet das Gericht. So hatte das Opfer ausgesagt, dass der Täter noch mehrmals abgedrückt hatte. Es löste sich kein Schuss. Laut dem Angeklagten sei das Magazin leer gewesen. Die Schwurgerichtskammer wertete das als Schutzbehauptung.

Der Täter war bereits vorbestraft

Der Täter war bereits vorbestraft, weil er seine Ehefrau mehrfach verprügelt hatte. Das wertete das Gericht gegen ihn, ebenso wie die fehlende Übernahme von Verantwortung für das Verbrechen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte kann innerhalb einer Woche Revision einlegen.

Von Thomas Nagel