Sie kann wieder tanzen: Herz-Patientin lobt Peiner Klinikum 

Ihr Herz ist wieder im Takt, jetzt fiebert Elke Schubert schon ihrem ersten Tanztraining nach der Corona-Pause beim VfL Woltorf entgegen. Dass die 77-jährige Peinerin da wieder ohne Atemprobleme mitwirbeln kann, hat sie auch dem Klinikum Peine zu verdanken. Nachdem der Grund für ihre Kurzatmigkeit entdeckt wurde, bekam sie ruckzuck einen Herzschrittmacher eingesetzt. Für das Team aus der Kardiologie spricht die 77-Jährige nicht nur wegen der schnellen Hilfe ein dickes Lob aus: „Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, alle Mitarbeiter waren sehr nett und mir wurde jeder Schritt gut erklärt“, betont sie.

Hausarzt lobt „Top-Diagnostik“ der Klinikum-Kollegen

Der Vorsitzende des Peiner Ärztevereins, der Allgemeinmediziner Dr. Christian Pabst, ist Elke Schuberts Hausarzt – und freut sich mit seiner Patientin über den guten Verlauf. Einige Peiner hatten sich nach den Abgängen von Chefarzt Dr. Frank Grothues und dessen Stellvertreter Dr. Peter-Max Müller-Marhenke Sorgen um die Zukunft der Kardiologie im Peiner Klinikum gemacht. Peines Ärztesprecher Pabst nun nicht mehr: „Trotz der besonderen Situation mit der Pandemie und extremen Personal-Veränderungen macht das Team der Kardiologie hervorragende Arbeit“, stellt er erfreut fest. Im Fall von Elke Schubert hätten die Kollegen eine umfassende Top-Diagnostik erstellt. „Herzkatheter, Herzschrittmacher – alles bestens, trotz der schwierigen Situation“, betont Pabst.

Eine Seniorin mit 40 Puls – das ist lebensgefährlich

Wenn Top-Sportler einen niedrigen Ruhepuls haben, steigt die Leistungsfähigkeit. Doch bei der 77-jährigen Elke Schubert war es lebensgefährlich, dass ihr Herz zwischenzeitlich unentdeckt wohl schon nur noch 40 Mal pro Minute schlug. Bei einem gesunden Erwachsenen schlägt es schließlich 60 bis 70 Mal pro Minute. „Wenn ich zum Einkaufen in die Innenstadt durch den Peiner Stadtpark gegangen bin, war ich fix und fertig. Ich habe auch so schnell geschwitzt“, erinnert sie sich. In der Corona-Krise den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, „ist mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich auch so schlecht Luft bekommen habe“. Als sie zu einer Augen-Untersuchung in Braunschweig ist, sind die Ärzte alarmiert: „Mein Herz schlug zu schwach.“

Froh, dass Peine weiterhin ein Klinikum hat

„Der Taktgeber vom Herz funktionierte nicht mehr“: Hausarzt Dr. Christian Pabst erkannte das Problem und überwies seine Patientin auf die Kardiologie ins Peiner Klinikum. Dann ging alles ganz schnell. Die OP hat Elke Schubert gut überstanden. Beim ersten Telefonat mit ihrem Sohn, stellte der gleich erfreut fest: „Du sprichst viel freier, weil du besser Luft bekommst.“ Im Notfall kurze Wege – die Erkrankung seiner Mutter zeigte Uwe Schubert, wie wichtig er es findet, dass Peine weiterhin ein Klinikum hat. „Darüber bin ich sehr froh.“

Kardiologie sucht weiterhin nach Personal Nach den Abgängen von Spitzenärzten, viel Personal-Wechsel und Corona-Stress im Haus dürfte das Patientinnen-Lob der Kardiologie im Peiner Klinikum guttun. Abgeschlossen sind die Umbau-Arbeiten in dieser Abteilung aber noch nicht. Kommissarischer Ärztlicher Leiter der Kardiologie ist nach dem Abgang von Chefarzt Dr. Frank Grothues nun László Halmágyi, der unter anderem im St.-Josefs-Hospital in Wiesbaden tätig war. „Eine dauerhafte Lösung auf der Chefarztposition wird derzeit gesucht“, sagt Klinikumssprecher Fabian Laaß. Ausgeschrieben ist zudem eine Stelle für einen Assistenzarzt Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie.

Kurzatmig ist seine Mutter nun nicht mehr. „Im Grunde genommen, kann sie alles weiterhin machen wie vorher auch – nur besser“, betont ihr Hausarzt Dr. Christian Pabst. Das hört die 77-Jährige gerne. Denn sie tanzt nicht nur beim VfL Woltorf, sie besucht auch regelmäßig ein Fitness-Studio in Stederdorf.

Von Christian Meyer