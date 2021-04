Kreis Peine

Ring frei für die zweite Runde: Peine will unbedingt rein ins Corona-Modellprojekt des Landes, das vorsichtige Öffnungen etwa für Geschäfte und Gastronomie erlaubt, deshalb ist eine wichtige Entscheidung gefallen: „Wir haben uns mit der Kaufmannschaft, der Dehoga und der Stadt Peine abgestimmt, dass wir unsere Bewerbung noch einmal abgeben werden. Unser nachgebessertes Konzept werden wir bis Dienstag abgeschickt haben“, bestätigte Landkreis-Sprecher Fabian Laaß.

Schnelltest-Station auf dem Marktplatz: Betreiber noch gesucht

14 Städte und Gemeinden hatten in der ersten Runde vom Land den Zuschlag als Modell-Kommune erhalten, Peine nicht, dafür aber Nachbarstädte wie Hildesheim oder Braunschweig. In den Projektgebieten dürfen Kunden mit Bescheinigung eines aktuellen negativen Antigen-Schnelltest etwa in Geschäften shoppen oder in der Außengastronomie einen Cappuccino trinken oder etwas essen. Weitere elf Modell-Kommunen sollen noch folgen, bis zum 17. April soll die Entscheidung fallen – für die zweite Chance schärft der federführende Landkreis die Bewerbung deshalb noch einmal nach, zum Beispiel beim Ordnungs- und Sicherheitskonzept oder den Kapazitäten für Corona-Schnelltests.

Sonderstreifen kontrollieren Modell-Kommunen-Regeln

Fabian Laaß Quelle: Ralf Büchler

„Die Stadt Peine und die Polizei werden etwa ein detailliertes Konzept aufstellen, wie die Kontrollen der Einhaltung der Vorgaben erfolgen soll, das werden wir zusätzlich anhängen“, erläuterte Landkreis-Sprecher Fabian Laaß. Sonderstreifen sind vorgesehen. Zudem solle es forciert werden, einen Anbieter zu finden, der auf dem historischen Marktplatz eine Schnelltest-Station aufbaut, für die man sich nicht zuvor per Internet anmelden muss. „Hier wollen wir ein niederschwelliges Angebot ohne digitale Voranmeldung möglich machen, so ein Betreiber fehlt uns noch“, betont Laaß. Die Teststation am Rand der Fußgängerzone – auch damit will Peine punkten.

Mit der Innenstadt einen überschaubaren Projektbereich, einheitliche Öffnungszeiten, FFP2-Masken als Pflicht, mehrere Orte für Schnelltests: Die Konzept-Ersteller sind jedoch überzeugt, dass bereits die erste Bewerbung gut und durchdacht war. Allerdings: „Maßgebliches Ausschlusskriterium war die hohe Inzidenzzahl zum Zeitpunkt der ersten Auswahl. Das wurde uns vom Land ganz klar so dargestellt“, betonte Kreissprecher Fabian Laaß. Beim Einsatz einer geforderten App zur Kontaktnachverfolgung etwa sei Peine weiter als viele andere Kommunen, zudem würde das Projekt hier sogar wissenschaftlich begleitet werden durch die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen. Deshalb war Laaß auch verwundert darüber, dass Kommunen, die den Zuschlag erhalten haben, den Start teilweise noch für mehr Verlauf zur Organisation verschoben haben, der Samtgemeinde Elbtalaue wurde die Genehmigung sogar wieder entzogen, weil sie die Anforderungen doch nicht erfüllt. „Wir wären dagegen sofort soweit gewesen. Dass Kommunen, die das offenbar nicht sind, eine Zusage erhalten haben, ist ein bisschen ärgerlich“, sagte der Kreissprecher.

Im Internet oder per Telefon bestellen und dann abholen: Nur das „Click&Collect“-System ist derzeit bei Peines Einzelhändlern möglich. Auch das Spielwaren-Geschäft Eulies wirbt für den Abholservice im Schaufenster. Quelle: Ralf Büchler

Händler zeigen großes Interesse an Luca-App

Wer ein Einzelhandelsgeschäft betreten oder in der Außengastronomie etwas verzehren möchte, der müsste sich in Peine mit dem Handy oder einem speziellen Schlüssel-Anhänger registrieren lassen. Die dafür genutzte Luca-App wird im Kreishaus gerade einem Realtest unterzogen. „Wir testen, wie die Daten ans Gesundheitsamt kommen und ob es noch irgendwo hakt“, erläuterte der Kreissprecher. Interesse und Resonanz bei den Peiner Händlern für die Luca-App sei groß. „Wir hatten schon vor Ostern über 80 Anmeldungen für eine Weiterbildung dazu“, verrät Fabian Laaß.

Kaufmannsgilde-Vize begrüßt zweiten Anlauf

Ole Siegel Quelle: Ralf Büchler

Kaufmannsgilde-Vize Ole Siegel will zudem Gespräche mit Geschäften führen, die theoretisch gar nicht mitmachen müssten, weil zum Beispiel Buchhändler oder Drogerien ohnehin geöffnet haben dürfen. „Ich freue mich, dass Peine sich nochmals bewirbt. Ich hoffe, dass wir auch die Inzidenzzahlen niedrig halten können“, betonte Siegel. Wenn Peiner zum Einkauf in benachbarte Modellkommunen wie Braunschweig oder Hildesheim „abwandern“ „ist das natürlich auch nicht so schön für uns“. Doch Siegel betont auch, dass Städte und Gemeinden, Händler und Kunden in den genehmigten Modell-Kommunen eine große Pflicht haben: „Die, sich an die Regeln zu halten und es ordentlich zu machen. Damit auch andere Kommunen davon später vielleicht profitieren können.“ Die Geschäftsleute bräuchten eine Lockerung dringend, damit die Geschäfte wieder angekurbelt werden könnten.

Gastronomen wollen wieder zeigen, was sie können

Torsten Kowohl Quelle: Ralf Büchler

Auch Torsten Kowohl, der Inhaber des Theaterrestaurants Peiner Festsäle und Dehoga-Kreisvorsitzende, begrüßt den zweiten Anlauf. „Jeder Schritt nach vorne ist ein Fortschritt, um Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Ich bin sehr zufrieden, wie Landkreis, Stadt und Gewerbetreibende hier Hand in Hand arbeiten – das muss man auch mal unterstreichen“, sagte er. Aus Gastronomen-Sicht wertet er die Modellkommune aber vor allem als Hoffnungsschimmer. „Wir wollen wieder zeigen, dass wir etwas können. Denn wirtschaftlich kommt da sicherlich erstmal nicht viel bei rum.“

Von Christian Meyer