Peine

Ostertaschen mit roten Schoko-Herzen, bunten Ostereiern, Zahnpasta, Shampoo und Äpfeln: Die Peiner Service-Clubs möchten den Kindern der Peiner Tafel zu Ostern eine Freude machen. Dafür spendeten die Mitglieder und packten zudem für 220 Kinder fleißig Ostertüten. Die Aktion fand in der Peiner Burgschule unter strengen Hygienebestimmungen statt. Tafel-Chefin Birgit Kegel freut sich über das Engagement der Service-Clubs. „Alle Familien bekommen eine Ostertüte“, sagt Kegel, kein Kind müsse leer ausgehen. Mit dabei ist auch ein Gutschein des Spielwarenladens Eulies.

Voller Einsatz der Serviceclubs zu Ostern

Vor rund sechs Wochen hatte der Ladies-Circle die Idee für die Oster-Überraschung. Nach einem Telefonat mit Birgit Kegel war die Sache klar. Kurzum beteiligten sich neun Peiner Service Clubs – zunächst mit Spenden, dann mit Tatkraft. In der Burgschule trafen sich zehn Helfer, aufgeteilt in fünf Räumen und packten die Tüten. „Alle waren froh, dass sie mitgestalten konnten, denn während Corona können wir ja nicht viel machen“, sagt Organisatorin Marie Schönaich. Mit dabei sind die Service-Clubs Ladies Circle, Lions-Club, Round Table, Old Table, Rotary-Club, Kiwanis, Soroptimist, Tangent-Club und Inner Wheel.

Das Team der Ehrenamtlichen: Zehn Helfer packten die Ostertüten für die Kinder. Quelle: Nina Schacht

Hier können die Oster-Tüten abgeholt werden

Ausgegeben werden die Ostertüten an die Kinder am Samstag, 27. März (10.30 bis 12.30 Uhr), Dienstag, 30.März, sowie am Donnerstag, 1. April (jeweils 11.30 bis 13.30 Uhr) bei der Peiner Tafel. „Für die Kinder ist das eine tolle Sache“, sagt Kegel. Zwar spenden auch die Supermärkte ihre Osterwaren, doch die erreicht die Kinder erst nach Ostern. „Aber wir sind natürlich auch darüber sehr dankbar“, so die Tafel-Chefin.

Überraschung an Ostern: Die Peiner Service Clubs übergeben voll gepackte Tüten an die Tafel. Quelle: Nina Schacht

Corona: Serviceclubs unterstützen die Peiner Tafel

Auch im vergangenen Jahr waren die Service-Clubs an Ostern aktiv. Im April 2020 war die Tafel allerdings wegen Corona geschlossen. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Aktion „Oster-Pakete“ von Initiator ist Jan-Philipp Schönaich ins Leben gerufen. Mit dabei waren damals diese Service-Clubs: Lions-Club, Round Table, Old Table und Ladies Circle sowie die Peiner Schützengilde. Und auch das Team der Peiner Tafel und die Kirche als Träger machten mit. Unterstützt hatte auch der Hilfsverein „Keiner soll einsam sein“ zugesagt. Weiter ging es an Pfingsten. Weil die Tafel noch immer nicht öffnen durfte, lieferten die Service-Clubs in Zusammenarbeit mit den evangelischen sowie katholischen Kirchen das Essen an die Peiner aus.

Von Nina Schacht