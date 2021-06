Sülfeld/Peine

Eine 87-jährige Frau ist am Donnerstag, 27. Mai, in Sülfeld (Wolfsburg) angefahren und schwer verletzt worden. Jetzt hat die Polizei Zeugenhinweise bekommen: Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen VW Golf Variant oder Passat mit Peiner Kennzeichen handeln. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Der bislang unbekannte Fahrer war am 27. Mai gegen 8.55 Uhr auf der Dorfstraße aus Richtung der Straße Papenstieg in Richtung Calberlaher Straße in Sülfeld unterwegs. Hier erfasste er die 87-Jährige, die sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand. Die Seniorin wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter auf den Gehsteig geschleudert und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die auf dem Boden liegende Seniorin, sondern setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Gifhorner Straße fort.

Die Ermittler suchen weiterhin nach Hinweisen zu dem Unfallverursacher. Hinweise nimmt die Polizeistation in Fallersleben unter Telefon (0 53 61) 4 64 60 entgegen.

Von der Redaktion