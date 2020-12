Seniorenheim Zur Peiner Eule: Isabel Nowicki leitet das Haus

Peine

Unter neuer Leitung ist das Peiner Seniorenheim an der Grünberger Straße in der Südstadt. Es nennt sich jetzt Senioren & Pflegeheim Zur Peiner Eule und gehört zur Argentum-Gruppe, die ihren Hauptsitz im hessischen Hanau hat. Die Einrichtungsleitung hat Isabel Nowicki übernommen.

Nowicki, die bis 2015 gemeinsam mit ihrem Mann Marc das bekannte Peiner Einrichtungshaus Nowicki geleitet hat, ändert ganz viel im Haus, in dem aktuell 100 Senioren leben. Vorher hatte das Heim der Deutsche Pflege- und Wohnstift (DPUW) gehört. Sie sagt: „Wir sind gerade dabei, alle 142 Betten und die Möbel auszuwechseln. Die Einrichtung der Zimmer wird komplett erneuert.“

Unterstützung erhält die 53-jährige dabei vom Argentum-Regionalleiter Andreas Berlin, der auch für das Seniorenheim in Groß Ilsede zuständig ist. Er bewilligt 450 000 Euro für die Sanierung der Seniorenzimmer an der Grünberger Straße, für Möbel, Malerarbeiten, neue Fußböden und Technik. Insgesamt ist das Seniorenheim in der Fuhsestadt ein Millionenprojekt für die Argentum-Gruppe, die hier auch einen Teil der Verwaltung angesiedelt hat.

Negatives Image überwinden

Berlin (54) sagt: „Frau Nowicki passt perfekt zu uns, da sie schon über viele Jahre im Bereich Qualitätsmanagement in Krankenhäusern tätig war und sich als ehemalige Möbelhaus-Leiterin auch im Bereich Einrichtung und Möblierung sehr gut auskennt.“ Daher sei man schnell zusammengekommen, und die Peinerin ist jetzt für die 100 Senioren und etwa 90 Mitarbeiter verantwortlich. Wichtig ist dem Regionalleiter, dass man das alte negative Image des Hauses überwindet, alte Zöpfe abschneidet und zeigt; „dass wir hier eine tolle Leistung von Mensch zu Mensch für unsere Bewohner bieten“.

Dem schließt sich Isabel Nowicki an. Sie betont: „Wir wollen unseren Senioren eine gute, liebevolle Betreuung in einem gemütlichen Zuhause geben. Daher haben wir die Fremdarbeit, die bisher bei 80 Prozent lag auf 0 heruntergefahren. Im Gegenzug wurden mehr Fachkräfte eingestellt, die Quote liegt jetzt bei 54 Prozent.“ Vor allem die Coronakrise mache dem Pflegeheim zu schaffen, „doch durch klare Besucherregeln und konsequentes Abstand halten haben wir bisher glücklicherweise Covid-19 Fälle vermeiden können.“

Aktuell werden alle Zimmer renoviert – auch im Demenzbereich im dritten Stockwerk. Dort leben 32 Bewohner. „Die alten Möbel kommen raus, und es gibt für jeden Bewohner in den jeweils etwa 30 Quadratmeter großen Zimmern ein neues Bett, einen Schrank, eine Kommode und eine Garderobe“, betont die Heimleiterin. Und damit sich die älteren Herrschaften auch wirklich wohl fühlen, hat man gemeinsam mit dem Stadtarchiv geschaut, wie Peine in den 1940er- bis 1960er Jahren aussah, um mit diesen Bildern die Gemeinschaftsräume und Flure zu gestalten.

„Auch haben wir zum Beispiel zeittypische Möbel beim Antiquariat Friesenecker in Groß Lafferde besorgt, die jetzt die Gemeinschaftsräume prägen, um an die Erinnerungskultur der Bewohner im Demenzbereich zu appellieren.“ Daneben werden schon die Terrasse und die Gartenanlage für den nächsten Frühling auf Vordermann gebracht.

Neue Hebegeräte und Lifte

Und auch für die Mitarbeiter und Pfleger gab es in diesem Jahr schon gute Nachrichten. Denn für sie hat die Pflegedienstleitung Sonja Popke neue Hebegeräte und Lifte angeschafft, um ihnen die schwere körperliche Arbeit zu erleichtern. Wie lautet das Motto von Nowicki? „Ich möchte hier mit meiner Kollegin alles so gut gestalten und pflegerisch aufstellen, sodass die hohe Qualität überzeugt. So sehr, dass auch meine eigenen Eltern hier einziehen würden!“

Von Thomas Kröger