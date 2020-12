Kreis Peine

Kurz vor Weihnachten kommt es am Nachthimmel auch im Kreis Peine zu einer wahrhaft „himmlischen Begegnung“: Die beiden größten Planeten des Sonnensystems, die Gasriesen Jupiter und Saturn, stehen einander so nahe, dass sie von der Erde aus betrachtet eins werden. „Genau solch eine enge Planetenstellung könnte vor der 2000 Jahren der Stern von Bethlehem gewesen sein“, sagt der Ilseder Wolfgang Meirich vom Peiner Astro-Stammtisch.

Planeten-Begegnungen dieser Art seien sehr selten, betont Meirich: „Die nächste dieser Art findet erst wieder in 60 Jahren statt.“ Am 21. Dezember stünden sich Jupiter und Saturn am nächsten und würden dann fürs bloße Auge wie ein „ Weihnachtsstern“ aussehen. Dieser Stern von Bethlehem, der in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, beschäftige Astronomen seit nunmehr 2000 Jahren beschäftigt, so Meirich. Meist werde der Weihnachtsstern als heller Komet dargestellt, Urheber dieser Darstellung ist der Maler Giotto di Bondone.

Anzeige

„Vom Ästhetischen her ist ein Komet wesentlich attraktiver als ein Stern. Doch Kometen, so war zu der damaligen Zeit die vorherrschende Meinung, brachten Unglück und Verderben“, sagt Meirich. Eine weitere Himmelserscheinung, die einen prächtigen Stern von Bethlehem abgegeben hätte, wäre eine Supernova gewesen, also eine Sternenexplosion. „Doch auch hierfür gibt es in den historischen Schriften der Vorfahren keinerlei Hinweise“, erklärt der Ilseder.

Planeten-Begegnung im Jahr 7 vor Christus

Die Bewegungen der Gestirne seien heute aber so gut bekannt, dass ihre Stellung am Firmament mittels Computersoftware problemlos auf das entsprechende Jahr zurückzurechnen ist. „Im Jahre 7 vor Christus – bei Beginn der Jahreszählung nach Christi Geburt wurde sieben Jahre zu spät angesetzt – fand zwischen den Monaten April und Dezember eine dreifache Begegnung zwischen den Planeten Saturn und Jupiter statt“, schildert Meirich.

Begegnet seien sich die Planeten damals im Sternbild Fische. Möglich sei solch eine sogenannte dreifache Konjunktion nur, wenn beide Planeten in Opposition, also von der Erde aus gesehen in entgegengesetzter Richtung zur Sonne, stehen. Dies müsse den Menschen zur damaligen Zeit „wahrhaft mystisch“ vorgekommen sein, vermutet Meirich.

Beide Planeten erscheinen fürs bloße Auge als ein Lichtpunkt

Am Montag, 21. Dezember, besteht zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr die Möglichkeit, die beiden Planeten als „Weihnachtstern“ tief am südwestlichen Abendhimmel zu beobachten, sofern das Wetter mitspielt. „Während man mit dem bloßem Auge nur einen Lichtpunkt sieht, sind im Fernglas zwei getrennte Lichtpunkte zu sehen. Jupiter leuchtet zudem rund zwölfmal heller als Saturn“, so der Hobby-Astronom. „Dieses extrem seltene Himmelsschauspiel, das man nur einmal in seinem Leben sehen kann, sollte man sich auf keinem Fall entgehen lassen.“

Von Dennis Nobbe