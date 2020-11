Peine

Gestern war es wieder ganz schlimm bei der Arbeit. Einer der „Kollegen“ kratzte sich ständig und voller Inbrunst am ganzen Körper, der andere lag einfach nur faul herum und wälzte sich gelegentlich über den Teppich. Während heiße Nachrichten wie am Fließband eingingen und sich die Ereignisse förmlich überschlugen, blieben die Zwei tiefenentspannt. Einer hielt im Büro sogar ein Mittagsschläfchen und schnarchte dabei lautstark.

Was die Berichterstattung in Wort und Bild anbelangt, kamen beide mal wieder regelrecht unmotiviert daher. Ihr Beitrag zum Tageswerk? Darüber wollen wir erst gar nicht reden. Fällt meist mehr als mager aus. Gutes Stichwort übrigens: Beim Essen schmatzen sie auch gern so laut, dass das sogar Gesprächspartnern am Telefon auffällt. Und spricht man die „Kollegen“ direkt an, sind sie eher mundfaul, kommen angedackelt und wollen sich auch noch eine Streicheleinheit abholen – unseren beiden Hunden scheint es im Homeoffice bei Herrchen ganz gut zu gefallen.

Von Michael Lieb