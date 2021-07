Peine

Vorsicht, jetzt wird’s frivol: Zwei Igel hatten in Schwaben so tierischen Sex, dass ein besorgter Mann die Polizei rief. Er vermutete, dass im hohen Gras neben seinem Haus ein verletztes Tier sei, das laute hechele – wahrscheinlich eine angeschossene Wildsau. Vor Ort fanden die Beamten schnell die beiden liebestollen und laut stöhnenden (Schwein-)Igel.

Etwas überrascht war ich, als ich von den Umberfischen oder auch Trommlerfischen hörte. Die sind beim Liebesspiel so laut, dass andere Meeresbewohner in der Nähe sogar einen Gehörschaden davon tragen können. Die männlichen Fische produzieren die Paarungsrufe mit ihrer Fischblase, deren Muskeln sich zusammenziehen und damit das Geräusch von Trommelstöcken auf einem Trommelfell erzeugen. Dabei verursachen sie einen Lärm von bis zu 170 Dezibel. Zum Vergleich: Eine in der Nähe startende Rakete oder ein Düsenjet schaffen etwa 120 bis 140 Dezibel. Also von wegen stumm wie ein Fisch...

Von Jan Tiemann