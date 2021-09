Peine

Hey, ich hab’ was Pikantes für Sie. Sie ist scharf, kann aber auch ein bisschen süß und richtig abgebrüht sein. Ein heißes, schlankes Teil, das sich gerne in verführerisches Rot mit ein paar Tupfern Orange-Braun kleidet. Sie ist berühmt, in nahezu aller Munde und viele werden bei ihrem Anblick schwach. Sie kommt aus Berlin und feiert heute ihren 72. Geburtstag.

Na, eine Idee? Heute ist der Tag der Currywurst, die am 4. September 1949 von Herta Heuwer erfunden wurde. Für mich ist sie ewig jung und ich finde sie immer wieder zum Anbeißen.

Von Jan Tiemann