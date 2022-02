Einen guten Seitenblick zieht man sich nicht so einfach aus der Nase – manchmal ist sie einfach wie verstopft. Meine Kollegin ist mir da eine Nasenlänge voraus, hat immer eine Idee parat und ist in gewisser Weise eine Nasen-Weise, fasst sich PAZ Redakteur Jan Tiemann an die eigene Nase.