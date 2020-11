Peine

Entweder ist meine Kaffeetasse geschrumpft oder mein Mini-Kaktus gewachsen. Wie ich darauf komme? Nun ja, bislang lagen Trinkgefäß und Pflanze auf dem Schreibtisch größenmäßig gleichauf. Jetzt scheint der Kaktus aber einen ordentlichen Schuss gemacht zu haben. Das freut mich besonders deshalb, weil ich zuletzt doch arg an meinem grünen Daumen gezweifelt habe. Die Blätter meiner eigentlich pflegeleichten Yucca-Palme verfärbten sich auf einmal braun und die Schönheit der Orchidee, die ich monatelang mit reichlich Zuwendung wieder aufgepäppelt hatte, verblasste zusehends – bis dann der entscheidende Hinweis aus dem Familienumfeld kam: Du gießt zu viel! Das werde ich künftig natürlich berücksichtigen – und mit mehr Augenmaß weniger wässern. Vielleicht erholen sich die Pflanzen ja wieder. Bis dahin erfreue ich mich an meinem kleinen Erfolg. Der Kaktus ist in den letzten zwei Jahren mindesten zwei Zentimeter gewachsen – trotz üppiger Wässerung.

Von Michael Lieb