Kreis Peine

Ich mache mir langsam sorgen um die Bäume und das Brennholz im Garten meiner Eltern. Nach der Blauen Holzbiene, der ich ebenfalls schon einen ganzen Seitenblick gewidmet habe, hat sich in diesem Sommer wohl auch ein Specht im Apfelbaum niedergelassen. Im Frühling hatte ich ihn einmal gesehen. Als ich mit der Kamera draufhalten wollten, flog er aber davon. Danach ward er nicht mehr gesehen – und Lärm war auch keiner da. Ich dachte, ihm war der Apfelbaum vielleicht nicht gut genug.

Als wir aber neulich ein paar tote Äste rausgeschnitten haben, ach guck an: Da hat der Vogel sich doch seinen Unterschlupf in das Holz reingehämmert. Besonders wohnlich hat er seine Wohnung nicht eingerichtet, aber wem es gefällt... Ich frage mich jetzt nur, was nach der Biene und dem Specht der nächstlogische Holzvernichter aus der Tierwelt sein könnte, der sich bei uns im Garten niederlässt. Mir fällt da jetzt nur der Biber ein – freuen Sie sich schon mal auf diesen Seitenblick.

Von Lukas Everling