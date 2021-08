Peine

Ich habe mir an meinem freien Sonntag ein bisschen Fußball angehört – richtig gelesen: nicht mit den Augen gesehen, sondern nur mit den Ohren gehört. Denn zwischen dem Balkon meiner Wohnung und dem Platz des SV Lengede befindet sich leider eine dicht bewachsene Baumreihe, die mir vollständig die Sicht versperrt. Hören kann man allerdings alle Kommandos auf dem Feld und natürlich die Anfeuerungsrufe der Fans. Das waren dann auch meine Anhaltspunkte für den Spielstand der Landesliga-Partie gegen die TSG Bad Harzburg.

Beim Jubel in der ersten Hälfte war ich mir sehr sicher, das Klopfen der Lengeder auf den Werbebanden erkannt zu haben. Der Stadionsprecher bestätigte meine Vermutung mit seiner Durchsage des Spielstandes. Bei den Treffern zwei und drei an diesem Nachmittag griff er nicht mehr zum Mikrofon – das hätte mir ein Zeichen sein müssen. Dennoch hatte ich zumindest mit einem 2:1-Sieg der Lengeder gerechnet. Der Blick ins Internet offenbarte mir allerdings das Gegenteil – die Bad Harzburger hatten das Spiel gedreht.

Was sagt mir das? Für verlässliche Auskünfte sollte ich in Zukunft wieder vom Balkon an den Spielfeldrand wechseln und lieber wieder die Augen arbeiten lassen.

Von Lukas Everling