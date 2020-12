Peine

Welcher Typ Weihnachtslied sind Sie? Hören Sie lieber die Klassiker „Stille Nacht“ und „O Tannenbaum“ oder darf es auch mal „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey sein? Bei uns in der Familie gibt es mittlerweile das Mittelding. Und das heißt unweigerlich Wolfgang Petry, der Mann kann nämlich beides. Jahr für Jahr läuft sein Weihnachtsalbum in unserem Wohnzimmer.

Nach „O du Fröhliche“ schmettert er gerne „Jingle Bells“ in einer deutsch-englischen Mischversion, in Spanien ist er mit „Feliz Navidad“ sicherlich auch sehr gefragt und dann kommt der Ohrwurm, der bei mir und meinen Geschwistern auch zwei Wochen später noch in den Ohren klingelt: „Eine Muh, eine Mäh.“ Klingt erstmal gar nicht weihnachtlich, ist es wahrscheinlich auch gar nicht.

„Eiii-ne Muh, eine Mäh, eine Täterätätä. Eine Tuuute, eine Ruuute“... den Rest erspare ich Ihnen. In all den Jahren habe ich den Sinn des Liedes gar nicht genau hinterfragt. Bei meiner Suche im Internet kommt heraus. „Wolle“ singt über Knecht Ruprecht, der außer Gebäck auch Geschenke bringt. Wie ich es mir vorher schon gedacht habe und nun auch die Internet-Rezension feststellt: „ein fragwürdiger Hit“. Allerdings findet „Wolle“ mit Sicherheit auch in diesem Jahr unser Wohnzimmer.

Von Lukas Everling