Seit 150 Jahren ist der Strafrechtsparagraf 218 in Kraft. Kritiker fordern, die ersatzlose Streichung des Paragrafen und eine anderweitige Regelung außerhalb des Strafgesetzbuches. Am internationalen Aktionstag „Safe Abortion Day“ (28. September) wird für das Recht auf Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen gekämpft. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung aus Beratungsstellen, mehr als 40 verschiedenen feministischen und allgemeinpolitischen Gruppen, Verbänden, Netzwerken, Gewerkschaften und Parteien sowie Einzelpersonen tritt seit 2012 für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und deren Legalisierung ein. In ihrer Petition fordern sie das das Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität und eine aufgeklärte Familienpolitik.